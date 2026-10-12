El actor infantil que desapareció hace 20 años ¿Dónde está Joe Pichler de "Beethoven"?

La estrella infantil además de trabajar en las mencionadas películas actuó en otras producciones como ‘When Good Ghouls Go Bad’, ‘In the House’ y ‘The Gun’, entre otras,

Nació el 14 de febrero de 1987 y su familia se mudó a Los Ángeles cuando era niño para que pudiera entrar en la industria cinematográfica. A los 12 años ya era parte del reparto de producciones de televisión y cine. Sus interpretaciones más famosas fueron en las comedias familiares sobre el perro San Bernardo ‘Beethoven 3’ y ‘Beethoven 4’. Su última actuación fue a los 16 años en ‘Children on Their Birthday’.

En 2003, él regresó a su ciudad natal de Bremerton, Washington y dos años después de graduó de bachillerato. En aquel entonces se estaba dando un descanso de su vida actoral y planeaba volver a la industria cuando ocurrió su desaparición, a los 18 años.

Según lo que se ha informado desde que se perdió su rastro en el 2006. Pichler vivía en un apartamento al otro lado de la ciudad de sus padres y sus dos hermanos, mientras trabajaba en una compañía de telefonía.

Desapareció después de una noche de fiestap

Fue el 5 de enero del 2006 cuando tras haber asistido a una fiesta. desapareció sin dejar rastro. La noche anterior estuvo jugando cartas con sus amigos y divirtiéndose. Alrededor de las 4 de la madrugada del día siguiente llamó llorando a uno de sus amigos y quedó en volverlo a contactar. La siguiente llamada nunca ocurrió.

Su familia trató de localizarlo sin éxito y luego su hermano acudió a su apartamento y se encontró con la puerta abierta y las luces encendidas, pero no había nadie en el lugar.

El joven actor fue reportado como desaparecido y cuatro días después su carro fue encontrado en el parqueadero de un restaurante, a menos de un kilómetro de una laguna llamada Port Washington Narrows.

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Posteriormente, trascendió que las autoridades hallaron un listado con versos y la lista de objetos que el actor quería que su hermano menor tuviera. También se habló de frases inconexas y sin sentido que habrían sido escritas a mano, al parecer por el desaparecido actor.

Mientras crecieron las hipótesis acerca de un eventual suicidio, las autoridades lo buscaron en la laguna sin éxito. Su madre, Kathy siempre mencionó que no creía que su hijo hubiera atentado contra su vida. En lugar de ellos solicitó a la policía indagar más sobre la posibilidad de un crimen.

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Hasta hoy, más de 20 años después la desaparición de Joe sigue siendo un misterio y un caso sin esclarecerse.

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