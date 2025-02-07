El actor Mauricio Figueroa se pensionó a los 75 años. ‘Esperé más de una década’

El reconocido actor colombiano Mauricio Figueroa, recordado por su participación en producciones como “La venganza de Analía” y “La casa de los famosos”, finalmente logró acceder a su pensión a los 75 años de edad, luego de más de una década de trámites y espera.

El artista cumplió la edad requerida para jubilarse hace 13 años, pero no había podido completar las semanas de cotización exigidas por el sistema pensional colombiano. Fue gracias al acompañamiento de la Sociedad Colombiana de Gestión de Actores (SCGA) que pudo regularizar su situación y recibir, por fin, este derecho.

“Me tomó 13 años llegar a este momento, pero lo recibo con gratitud y con la esperanza de que muchos colegas no tengan que pasar por lo mismo”, expresó Figueroa en declaraciones a medios nacionales.

El caso del actor pone de relieve una problemática que aqueja a gran parte del gremio artístico en Colombia: la falta de garantías sociales y pensionales para quienes dedican su vida a la televisión, el cine y el teatro. Según datos de la SCGA, apenas el 19 % de los afiliados en edad de retiro reciben pensión, mientras que el 25 % depende de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), un programa del Ministerio de Cultura que otorga apoyos limitados a artistas en situación de vulnerabilidad.

La historia de Figueroa no es un hecho aislado, sino un reflejo de la precariedad que enfrentan los actores al final de su carrera. Muchos de ellos trabajan por temporadas, con contratos inestables, sin acceso constante a seguridad social ni a la posibilidad de cumplir con las cotizaciones necesarias para jubilarse.

“Es un logro personal, pero también un símbolo de lucha colectiva. Necesitamos que el país entienda que el arte también es trabajo y merece dignidad”, dijo el actor.

La noticia ha despertado solidaridad en el sector y reaviva el debate sobre la necesidad de reforzar políticas públicas que garanticen la protección laboral de los artistas, más allá de programas complementarios.