El actor surcoreano Song Young-kyu fue encontrado muerto en su carro. Esto se sabe

El reconocido actor surcoreano Song Young-kyu, de 55 años, fue encontrado sin vida en la mañana de este lunes dentro de su vehículo, estacionado en un complejo residencial en Yongin, al sur de Seúl. La policía informó que no se encontraron signos de violencia ni nota de despedida, y que se adelanta una investigación para esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

¿Qué le pasó a Song Young-kyu?

Song, con más de tres décadas de trayectoria en cine, televisión y teatro, enfrentaba un momento especialmente difícil en su vida personal y profesional. Apenas semanas atrás, el 19 de junio, había sido detenido por conducir bajo los efectos del alcohol, con una tasa de alcoholemia superior al 0.08 %, suficiente para perder su licencia de conducción. Según el reporte, el actor manejó ebrio durante cinco kilómetros por la ciudad de Yongin.

El caso se hizo público hacia finales de julio, generando una fuerte oleada de críticas por parte de la opinión pública y de la industria del entretenimiento, en una sociedad donde la conducta ética de las celebridades es altamente valorada. En respuesta al escándalo, Song Young-kyu emitió una disculpa pública, renunció a su participación en la obra teatral Shakespeare in Love, y varios proyectos televisivos en los que participaba —incluidos los dramas The Defects y The Winning Try— decidieron prescindir de sus escenas o reducirlas al mínimo.

La noticia de su muerte ha generado conmoción entre colegas y fanáticos, especialmente por la cercanía entre el escándalo y el desenlace. Las autoridades han señalado que, aunque no se encontraron indicios claros de suicidio, no descartan realizar una autopsia para determinar con precisión la causa de muerte.

¿Quién era Song Young-kyu?

Song Young-kyu inició su carrera artística en 1994 en el teatro infantil, y desde entonces construyó un sólido camino en la actuación, siendo reconocido por su versatilidad. Su papel más recordado es probablemente el del detective Choi en la exitosa película Extreme Job (2019), aunque también participó en dramas populares como Reply 1988, Hwarang, Hot Stove League, Narco-Saints (Netflix), Big Bet (Disney+) y The Penthouse, entre muchos otros.

Durante años, Song fue considerado un actor de reparto infalible: capaz de habitar desde personajes autoritarios hasta figuras paternales, pasando por cómicos y villanos. Aunque rara vez ocupó un papel protagónico, su presencia era habitual y valorada en la televisión surcoreana.

La repentina pérdida ha abierto un debate sobre la presión mediática y social que enfrentan las figuras públicas en Corea del Sur, donde los escándalos pueden tener consecuencias inmediatas y devastadoras. Casos anteriores han dejado en evidencia cómo la cancelación pública, sumada a la falta de redes de apoyo emocional, puede acorralar a las celebridades en situaciones límite.

“Es muy triste que esto haya terminado así. Independientemente de sus errores, era un actor de gran talento que aún tenía mucho por ofrecer”, escribió un internauta en la red social Naver, en medio de múltiples mensajes de condolencia y tributo a su carrera.

Song Young-kyu deja un legado artístico amplio, forjado a lo largo de más de 30 años. Su muerte se produce en un contexto de creciente reflexión sobre la salud mental y el trato a las figuras del espectáculo en Corea del Sur, donde se han registrado varios casos similares en los últimos años.

Las autoridades continúan con la investigación del caso, mientras el mundo del entretenimiento coreano lamenta la pérdida de uno de sus rostros más reconocidos.