Estrella de Nickelodeon vive ahora en situación de calle. Esto dijo su madre

Tylor Chase, quien alcanzó reconocimiento internacional gracias a su personaje de Martin Qwerly en Manual de supervivencia escolar de Ned, serie juvenil de Nickelodeon, atraviesa un difícil momento que ha generado sorpresa y preocupación. El actor fue visto recientemente en California en aparente situación de calle, según se difundió en un video viral que rápidamente recorrió las redes sociales.

Así luce Tylor Chase en la actualidad

En las imágenes, compartidas por una usuaria de TikTok identificada como @lethallalli, se observa a Chase con ropa deteriorada y un evidente descuido físico. Allí mismo, se le escucha presentarse con las palabras: “Hola, soy Tylor Chase y estoy en un movimiento cristiano de actuación”. Su aparición, inesperada para los seguidores de la recordada serie de Nickelodeon, encendió las alarmas entre quienes crecieron viéndolo en televisión.

La grabación no tardó en despertar comentarios y llamados de apoyo por parte de fanáticos y usuarios de internet, quienes se preguntaron qué había sucedido con el actor, cuya última aparición pública databa de hace varios años. Cabe recordar que Chase había mantenido un canal de YouTube desde 2014, en el que compartía poemas y pequeños proyectos actorales, pero su última publicación fue en 2021.

Ante la viralización de la noticia, algunos seguidores impulsaron una campaña en GoFundMe con el objetivo de recaudar dinero para ayudarle con necesidades básicas como vivienda, alimentación y atención médica.

Mamá de Tylor Chase se pronunció

Ante la ola de ayuda que se gestó en redes sociales, la madre del actor se mostró preocupada con que dichas donaciones sean entregadas directamente a su hijo. En una conversación difundida por @lethallalli (misma usuaria que colgó el video del actor en las calles), una mujer que se identifica como madre de Tylor explica que él “no puede administrar dinero o sus medicamentos por sí mismo” y que, por lo tanto, el apoyo económico podría no ser beneficioso.

“Tylor necesita atención médica, no dinero. Agradezco tu esfuerzo, pero ese dinero no le beneficiaría. Le he comprado varios teléfonos, pero los pierde en uno o dos días. No puede administrar el dinero ni sus medicamentos por sí mismo (...) Si quieres reunirte conmigo en la plaza algún día, estaría bien. Podría depositarlo en una cuenta para él, pero, como te dije, no es bueno administrando el dinero y podría perjudicarlo. Agradezco que intentes ayudarlo; es un niño bueno y dulce, pero necesita ayuda médica”, se lee en el chat.

Aunque no se conocen mayores detalles al respecto, la nueva realidad de Tylor Chase abrió nuevamente la conversación sobre la vulnerabilidad de varias estrellas juveniles que, tras alcanzar la fama en la infancia o adolescencia, enfrentan dificultades para sostener su carrera y su vida personal en la adultez. Casos similares se han registrado en Hollywood, donde la transición fuera de los reflectores no siempre resulta sencilla.