‘El chico de la ruana’ contó detalles del millonario robo que sufrió en Bogotá

Julián Pinilla, conocido en redes sociales como ‘El chico de la ruana’, recordó en una reciente entrevista el día en que fue víctima de un paseo millonario junto a su novia, Gina Paola Rivera, en Bogotá.

De acuerdo con el conocido influenciador, el violento atraco ocurrió el 29 de junio de 2023, cuando tomó un taxi junto a su pareja, después de asistir al cumpleaños de un amigo.

Así fue el paseo millonario a Julián Pinilla, ‘El chico de la ruana’

De acuerdo con el relato que compartió el creador de contenido en una entrevista con Impresentables, programa de la emisora Los 40, los delincuentes se subieron al taxi donde se movilizaba con su pareja y los amenazaron con armas blancas.

Durante el ataque, que duró más de dos horas, los delincuentes obligaron a Julián Pinilla y a su novia a desocupar sus cuentas bancarias, luego de amenazarlos y golpearlos en repetidas ocasiones.

“Nos robaron, nos golpearon y hasta me pusieron un cuchillo aquí en el cuello (...) Fue en la calle 85, de Bogotá, una vez que salimos como a medianoche y la ciudad estaba llena de gente porque esa vez hubo una final entre Millonarios y Nacional (...) Uno dice: ‘Cometí el error de coger el taxi en la calle’, pero eso no debería pasar y no se debería normalizar esa vaina. Entonces así fue, cogimos el taxi ahí en la calle y, como a los 5 minutos, se subieron otros tipos y nos robaron”, expresó inicialmente.

Además de robarles sus pertenencias, los agresores abandonaron al ‘Chico de la ruana’ y a Gina Paola Rivera en la localidad de Ciudad Bolívar. Allí, según el influenciador, las autoridades no atendieron su caso y le ignoraron por completo.

“Eso fue una película impresionante porque andaban a toda velocidad, con la música a todo volumen y duramos tres horas recorriendo la ciudad, mientras nos sacaban la plata de los bancos y nos quitaban todo (...) Nos dejaron en un barrio que se llama Sierra Morena. Recuerdo que cuando estábamos bajando, un señor empezó a gritar que nos fuéramos de allá porque era muy peligroso. Mientras tanto, yo estaba sangrando y aun así la Policía no paró. Pasaron varias patrullas en ese momento y no nos auxiliaron. No sé si es que estaban terminando turno e iban cansados, o qué”, agregó Julián Pinilla sobre este robo en el que, junto a su pareja, perdió una suma cercana a los 20 millones de pesos.

