La transformación física de Nikocado Avocado sorprendió a millones de personas en septiembre de 2024, cuando el creador de contenido reveló que perdió cerca de 113 kilos después de mantener su proceso de adelgazamiento en secreto durante aproximadamente dos años. Sin embargo, lo que inicialmente fue celebrado como un cambio radical en su vida ahora está acompañado de una situación que afecta su bienestar.

El estadounidense, cuyo nombre real es Nicholas Perry, contó recientemente que atraviesa una difícil situación de salud después de someterse a una cirugía para retirar el exceso de piel que le quedó tras su considerable pérdida de peso. Según explicó, comenzó a experimentar fuertes dolores y problemas de sensibilidad que no han desaparecido, incluso después de someterse a una segunda intervención para intentar corregir las molestias.

La situación fue compartida por el propio influenciador a través de sus redes sociales, en las cuales describió el sufrimiento que ha experimentado durante las últimas semanas y reconoció que está teniendo dificultades para retomar sus actividades cotidianas.

¿Qué le pasó a Nikocado Avocado después de la cirugía?

De acuerdo con su testimonio, Nicholas Perry se sometió en septiembre de 2026 a una segunda torsoplastia vertical, un procedimiento quirúrgico que permite retirar el exceso de piel y tejido sobrante de la zona del torso. Sin embargo, durante la recuperación comenzó a experimentar entumecimiento en el pulgar y el dedo índice de su mano izquierda, además de episodios de dolor que describió como «descargas eléctricas».

Ante la persistencia de los síntomas, Nikocado Avocado buscó atención médica. Según contó, los especialistas sospecharon que podía tratarse de una compresión nerviosa en la zona de la axila, posiblemente relacionada con la cirugía. Por esa razón, regresó con su cirujano y se sometió a una tercera intervención, esta vez para intentar liberar el nervio y aliviar las molestias.

En esta última operación, los médicos retiraron algunas suturas, tejido cicatricial y una pequeña acumulación de líquido que podían estar ejerciendo presión sobre la estructura nerviosa. También identificaron y retiraron una pequeña vena que, aparentemente, podía contribuir a las molestias.

No obstante, la nueva intervención tampoco consiguió el resultado esperado. El creador de contenido aseguró que, incluso semanas después de la operación correctiva, continúa experimentando dolores de intensidad similar a los que presentaba antes.

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"Estoy viviendo una maldita pesadilla".

En sus publicaciones, Nikocado Avocado explicó que el dolor se ha convertido en una constante y que prácticamente no consigue descansar durante la noche. Según relató, lleva semanas sin poder dormir más de una o dos horas seguidas, una situación que también ha comenzado a afectar su estado emocional.

El influenciador aseguró que actividades sencillas, como utilizar el teléfono celular, doblar ropa o manipular algunos objetos, pueden desencadenar molestias. También manifestó que ya no puede montar bicicleta y que no se siente en condiciones de conducir debido a la inestabilidad que experimenta.

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"Estoy viviendo una maldita pesadilla (…) La cantidad de dolor que siento las 24 horas del día es insoportable. Siento como si alguien estuviera sosteniendo mis dedos sobre una vela", Nikocado Avocado.

A esto se suma que los medicamentos que le han recetado no han conseguido controlar satisfactoriamente el dolor. Perry reconoció que está desesperado por encontrar una solución y que nunca había llorado tanto como durante este periodo.

Por ahora, tampoco tiene certeza sobre cuánto tiempo podría tomar su recuperación. El estadounidense manifestó que ha tenido dificultades para conseguir una cita con un neurólogo, pues los especialistas que ha consultado tendrían disponibilidad para finales de diciembre de 2026 o enero de 2027.

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"Es tan doloroso. Ni siquiera puedo pensar. Simplemente me siento aquí y me balanceo de un lado a otro (…) Nunca había llorado tanto en mi vida", concluyó.

La transformación física de Nikocado Avocado

El estadounidense era conocido por sus videos de mukbang, un formato en el que los creadores consumen grandes cantidades de comida frente a sus audiencias. Durante su proceso de adelgazamiento continuó publicando grabaciones antiguas, mientras trabajaba en su cambio físico.

Después de perder peso, recurrió a diferentes procedimientos quirúrgicos para retirar la piel sobrante. En febrero de 2025 mostró los resultados de una cirugía de levantamiento corporal de 360 grados, mediante la cual le retiraron aproximadamente 4,5 kilos de tejido.

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Ahora, mientras intenta recuperarse de las complicaciones que atribuye a su más reciente intervención, Nikocado Avocado enfrenta un nuevo desafío en una transformación física que, según sus propias declaraciones, todavía está lejos de terminar.

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