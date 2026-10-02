Él era Jeisson Cruz, el cantante de música popular que fue hallado sin vida en un río

El cantante colombiano Jeisson Cruz fue hallado sin vida a orillas del río Guatiquía, en el departamento del Meta, después de que sus familiares reportaran su desaparición el pasado sábado 26 de septiembre. El artista, que se dedicaba a la música popular, había perdido contacto con sus allegados desde aproximadamente las 6:00 de la tarde de ese día.

¿Quién era Jeisson Cruz?

Era un cantante colombiano de música popular que desarrollaba su carrera principalmente en el departamento del Meta. El artista se presentaba en bares, discotecas, ferias y diferentes eventos de la región, donde había comenzado a ganar reconocimiento entre el público.

Una parte de su propuesta artística estaba enfocada en los tributos a Jessi Uribe, uno de los principales referentes de la música popular en Colombia. Cruz interpretaba canciones del artista santandereano durante sus presentaciones y compartía en sus redes sociales videos de estos shows, acercando su trabajo al público que sigue este género musical.

Además de sus presentaciones, Jeisson Cruz tenía presencia en redes sociales, especialmente en Instagram, donde publicaba fotografías y videos relacionados con su carrera, sus shows y los eventos en los que participaba. Su cuenta también funcionaba como un espacio para promocionar sus actividades como cantante.

De esta manera, el fallecido artista venía construyendo una carrera dentro de la escena regional de la música popular, con presentaciones principalmente en el Meta y una propuesta artística vinculada a uno de los nombres más reconocidos del género en Colombia.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Jeisson Cruz?

La búsqueda comenzó luego de que sus familiares alertaran a las autoridades. Unidades de la Policía del Meta adelantaron labores para establecer su paradero y, el 30 de septiembre, encontraron el cuerpo del artista en inmediaciones del río Guatiquía. De acuerdo con los reportes preliminares conocidos hasta el momento, presentaba una herida ocasionada por arma de fuego en la cabeza.

El hallazgo llevó a las autoridades a iniciar una investigación para establecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Jeisson Cruz. Entre las diligencias se encuentra la reconstrucción de sus últimas horas, la identificación de la ruta que recorrió antes de desaparecer y la búsqueda de las personas que tuvieron contacto con él durante ese periodo.

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También se adelanta la revisión de cámaras de seguridad y el rastreo de sus comunicaciones para establecer qué ocurrió antes de que fuera encontrado sin vida. Una de las preguntas que buscan resolver los investigadores es si el ataque ocurrió en el mismo lugar donde fue localizado el cuerpo o si este fue trasladado posteriormente hasta la zona del río.

Por ahora, las autoridades no han establecido públicamente quién estaría detrás del hecho ni cuál habría sido el móvil. Sus familiares y allegados han recibido mensajes de solidaridad de seguidores y personas que habían asistido a sus presentaciones. Según medios que han informado sobre el caso, Cruz era padre de dos hijos y dejó pareja.

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