Él era Mauricio Valencia, el primer esposo de ‘La Gorda Fabiola’. Duraron 13 años

La muerte de ‘La Gorda Fabiola’ ha dejado un gran vacío en el mundo del entretenimiento en Colombia. La también actriz se convirtió en un ícono del humor, y gracias a su carisma y sencillez, se ganó el cariño de millones de fanáticos alrededor del mundo.

‘Polilla’, su esposo, y Alejandra, Sebastián y Nelson David, sus hijos, han expresado su agradecimiento por todos los gestos de amor que han tenido por la muerte de ‘la gordita’. Sus exequias se realizarán hoy para que sus amigos, seguidores le den el último adiós.

¿Quién fue el primer esposo de ‘la Gorda Fabiola’?

Antes de conocer a ‘Polilla’ en Sábados Felices, Fabiola Posada estuvo casada con el padre de sus dos hijos mayores. Se trata de Mauricio Valencia, con quien se casó a escondidas cuando tenía 19 años.

En una pasada entrevista con Tropicana, la artista contó la historia de amor y dolor que vivió con él durante 13 años. De acuerdo con lo que dijo en esa oportunidad, se conocieron cuando hacían parte del movimiento ‘Juventudes con Galán’. Según ‘La Gorda Fabiola’ fue un amor a primera vista.

“Después de tres meses de noviazgo, me casé con Mauricio Valencia. Él me hacía reír mucho y nuestra boda fue a escondidas. En ese momento, yo era una estudiante dependiente del apoyo económico de mis padres, quienes dejaron de enviarme dinero. Posteriormente, Mauricio perdió su empleo y empezamos a enfrentar dificultades económicas”, aseguró la humorista.

La falta de empleo de su esposo y padre de sus hijos hizo que su relación se fuera deteriorando. Además, su situación económica estaba tan mal que, incluso, el dinero que tenían no les alcanzaba para el mes completo. Venía un bebé en camino y la presión era más fuerte. Según la humorista, eso, sumado a problemas de alcohol de su esposo hizo que, después de 13 años, tomaran rumbos separados. “Mauricio era psicólogo y trabajaba, perdió su empleo cuando no le renovaron el contrato. Nos quedamos con una deuda del apartamento y un embarazo de alto riesgo. No había ni para el arroz o una lata de atún, muchas veces tuve que saltar matones para llegar a fin de mes. También me tocó lidiar con los excesos de Mauricio, pues le gustaba mucho la fiesta y el licor”.

El 13 de enero de este año, Mauricio Valencia falleció. Alejandra, su hija mayor, le dedicó unas conmovedoras palabras en sus redes sociales. “Y le dije: váyase que todo va a estar bien. Gracias papi, gracias… usted me mostró que el amor puede pasar por encima de cualquier barrera y que jamás íbamos a ser inseparables. Me enseñó a ser la mujer cariñosa que soy hoy por hoy y que mi familia siempre tenía que estar primero que cualquier cosa. Gracias por jamás dejarme sola y por luchar por nosotros porque así mismo yo luché por usted los últimos meses”.