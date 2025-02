Él es Álvaro Rodríguez, el esposo de Laura Tobón. A esto se dedica

Laura Tobón es considerada como una de las presentadoras de entretenimiento más queridas del país. A lo largo de su carrera, ha hecho parte de programas como Noticiero CM&, Estilo RCN, Noticias RCN, La Voz Kids, La vuelta al mundo en 80 risas, entre otros.

Su vida personal y profesional es un tema de conversación constante entre sus seguidores, quienes no se pierden ni un detalle de lo que publica en sus redes sociales.

¿Quién es el esposo de Laura Tobón?

Álvaro Rodríguez Ferrero es un reconocido empresario colombiano, Economista graduado de la Pontificia Universidad Javeriana y tiene una maestría en economía y logística obtenida en los Países Bajos. Su carrera profesional lo ha llevado a dirigir Ventura Group, una de las empresas más importantes en el sector logístico de Colombia. Además, es cofundador de varias compañías, como Innside, Comfy y Stive, lo que demuestra su versatilidad y visión en el mundo de los negocios.

En el ámbito televisivo, Álvaro participó como inversionista en el programa Shark Tank Colombia, donde evaluó y apoyó diversos emprendimientos, aportando su experiencia y capital para impulsar ideas innovadoras en el país.

Recientemente, en una entrevista con Laura Acuña, Rodríguez compartió detalles personales sobre su vida y matrimonio, incluyendo desafíos de salud que han impactado su relación con Laura Tobón.

De acuerdo con lo que contó, hubo un momento en el que su matrimonio se vio afectado por unos cambios de humor suyos, por lo que, al final, tuvo que acudir a terapia de pareja: “Empecé a pelear mucho con Laura y yo soy embobado con ella. Entonces dije ‘¿por qué peleo tanto?' y ella un día me dijo ´¿Tu por qué estás así, qué pasa?´. Entonces yo le dije, vamos a terapia de pareja".

Después de visitar al psicólogo y al psiquiatra, le detectaron depresión, un diagnóstico que nunca pensó que llegaría a tener. Finalmente, inició un tratamiento que le ayudó a salir de esa situación. “Me sirvió, no volví a donde el señor porque no he cumplido el año, ya casi lo voy a cumplir”.

Historia de amor de Laura Tobón y Álvaro Rodríguez

La presentadora y el empresario conforman una de las parejas más sólidas de la farándula en Colombia. En varias oportunidades, ambos se han referido a su historia de amor.

Hace unas semanas, a través de redes sociales, la también creadora de contenido contó cómo se conocieron: “nos conocimos cuando yo trabajaba en Noticias RCN cubriendo el festival vallenato en Valledupar, lo vi por primera vez. Álvaro le pidió el favor a su hermana (que es de mis mejores amigas desde hace 12 años por el modelaje) que le ayudara conmigo, pero ella le dio miedo que, si no funcionaba entre nosotros, nuestra amistad iba a cambiar… Entonces a Álvaro le tocó solito conquistarme. Unos meses después acepté salir con él y desde nuestro primer date ME ENCANTÓ”.

Álvaro Rodríguez Ferrero sigue consolidándose como una figura influyente en el panorama empresarial colombiano, combinando su liderazgo en el sector logístico con su participación en iniciativas que fomentan el emprendimiento y la innovación en el país.