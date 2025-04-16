Él es el galán de telenovelas que ahora se gana la vida vendiendo aguacates

Marco Méndez cambió los sets de televisión por los campos de cultivo. Durante más de 15 años, forjó una carrera brillante en la televisión mexicana, participando en una variedad de producciones y convirtiéndose en uno de los galanes más destacados de su generación. Su papel como Luis Duarte López en Rubí lo catapultó a ser un rostro familiar en la pantalla chica. Sin embargo, a lo largo del tiempo, su carrera ha tenido sus altibajos, lo que lo llevó a reconsiderar su futuro profesional.

¿Qué pasó con el actor Marco Méndez? La razón por la que ahora vende aguacates

Lejos de rendirse, el actor tomó una decisión que sorprendió a muchos: regresó a sus raíces. A los 49 años, decidió dejar atrás la bulliciosa Ciudad de México y mudarse a Uruapan, Michoacán, donde ahora se encarga de una huerta de aguacates, un negocio familiar que se ha convertido en su principal fuente de ingresos. El propio Méndez admitió que la inestabilidad laboral en el mundo del espectáculo, junto con los efectos de la pandemia y la escasez de oportunidades, lo impulsaron a buscar formas de diversificar sus ingresos.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

“Me ha ayudado mucho. Tienes que diversificarte para que los bajones no te peguen tan fuerte. De toda la vida, mi familia se dedica a eso. Me gusta mucho el campo, los animales. Es algo que llevo en la sangre y con lo que crecí. Ha sido un soporte muy importante”, contó a TvNotas.

La historia de su vida también está marcada por aspectos personales. Las canas prematuras que comenzaron a aparecer desde joven influyeron en los tipos de personajes que podía interpretar, alejándolo de los papeles protagónicos juveniles. Este cambio en su imagen, junto con las dinámicas de la industria, lo llevó a una nueva etapa, lejos de las cámaras. Hoy en día, su vida se desarrolla entre cosechas, naturaleza y una rutina mucho más tranquila. Después de más de dos décadas en la capital mexicana, Méndez afirma que disfruta de una existencia sin el estrés del mundo artístico, viajando solo cuando surgen proyectos específicos. “Ahora ya me regresé a vivir a mi ciudad y vengo cuando hay trabajo. Allá llevo una vida más tranquila, nada de estrés. Es una vida campirana", agregó.

A pesar de este cambio, el actor no descarta del todo la posibilidad de volver a actuar. De hecho, ha estado involucrado recientemente en el teatro y en nuevas producciones, dejando claro que su conexión con el arte sigue muy viva, aunque ya no sea su única forma de ganarse la vida. Su último proyecto en televisión fue hace dos años.