Él es el hijo de Andrés Parra que no siguió sus pasos en la actuación. ¿A qué se dedica?

El actor colombiano Andrés Parra, conocido por sus actuaciones en series como Escobar, el patrón del mal, Estado de fuga 1986, El roblo del siglo, El comandante, El presidente, entre otras, está viviendo un momento de gran orgullo personal. Esta vez, no se trata de un nuevo estreno ni de un personaje diferente, sino de un logro familiar muy especial: la graduación de su hijo mayor, Sebastián Parra.

¿Quién es y a qué se dedica Sebastián Parra, hijo de Andrés Parra?

A diferencia de su padre, el joven decidió tomar un camino diferente al de la actuación. En lugar de incursionar en el mundo del entretenimiento, eligió formarse en el ámbito de la salud mental, graduándose como profesional en Psicología. Esta elección refleja su vocación por el bienestar emocional y el acompañamiento de las personas. Lejos de los sets de grabación, Sebastián ha apostado por una carrera que le permitirá hacer una diferencia en las vidas de otros desde una perspectiva distinta, demostrando que el éxito también se puede construir fuera del espectáculo.

El actor, quien interpretó a Pablo Escobar en Escobar, el patrón del mal, le dedicó unas emotivas palabras a través de redes sociales, felicitándolo por el logro alcanzado: “No puedo estar más orgulloso mi @elsebastianparra ¡Felicitaciones por este nuevo logro! ¡Te amo! De aquí para allá tomárselo con calma, paso a paso. Siempre desde el corazón, desde el sentido, desde la alegría profunda. Te amo. Celebra y goza este momento. Love you bro Pd: Y recuerda que no espero absolutamente nada ti. Has sido más que suficiente desde siempre. Aquí no viniste a demostrarme nada. Aquí viniste a ser tú, por encima de todo y de todos. Te amo hijo amado”.

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Sus seguidores comentaron la publicación, exaltando la relación que tiene el actor con su hijo: “qué orgullo, papá, abrazos y bendiciones”, “qué orgullo y que consciente vos: tomárselo con calma. Fundamental”, “sin duda los logros de un hijo siempre serán motivo de orgullo y los celebraremos como si fueran propios”, “lo que todos queremos escuchar para ser libres”, “las palabras que todo hijo quiere escuchar”.

¿Cuántos hijos tiene Andrés Parra?

Además de Sebastián, Andrés tiene otro hijo: Samuel Parra, el menor, fruto de su relación con la periodista Diana Cáliz, de quien se separó en 2023. En una oportunidad, el artista aseguró: “Estoy ahí cuando me necesiten, pero no los uso para llenar mi soledad, ni mi vacío (...), los dejo libres, que se equivoquen y yo sé que se van a equivocar y está perfecto. Estoy listo para recibirlos”.