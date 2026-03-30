⁠Él es el hijo de Vicky Hernández que también es un famoso actor de Pandillas, guerra y paz

La semana pasada, se hicieron virales unas declaraciones de Vicky Hernández en el pódcast La habitación invisible, donde recordó los momentos más duros de su vida personal y profesional, entre ellos, el episodio que la llevó a dejar Colombia y mudarse a España después de recibir amenazas de muerte en los años 80. Por esa razón, tuvo que dejar a sus hijos Juan Sebastián Calero y Mateo Posada mientras buscaba refugio en ese país. Esta decisión, como ella misma lo expresó, le costó emocionalmente mucho y dejó cicatrices difíciles de sanar. “Primero fue una etapa de negación. No podía aceptar lo que estaba pasando. Era una rabia infinita: ¿quién me saca de mi país, de mi lugar, de mis hijos, de mi trabajo?, ¿por qué?”, contó.

¿Quién es Juan Sebastián Calero, hijo de Vicky Hernández y Gerardo Calero?

La actriz colombiana también es madre de un actor que ha seguido sus pasos y se ha convertido en una figura destacada en la pantalla. Se trata de Juan Sebastián Calero, quien heredó el don artístico de sus padres, ya que también es hijo del actor Gerardo Calero. Nacido en Bogotá, Calero ha forjado una carrera sólida en la televisión colombiana, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles del país.

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El salto a la fama del actor se dio gracias a la exitosa serie Pandillas, guerra y paz, donde dio vida a “Richard”, un personaje que dejó huella en toda una generación. Desde ese momento, su carrera despegó, participando en otras producciones como Narcos, Distrito Salvaje, La ley del corazón, Sin senos sí hay paraíso y Escobar, el patrón del mal, lo que demuestra su increíble versatilidad en diferentes géneros. Desde muy joven, estuvo inmerso en el mundo de la actuación, participando en proyectos como De pies a cabeza y Hombres de honor, experiencias que le permitieron crecer profesionalmente y asumir nuevos roles y personajes.

A nivel profesional, uno de los sellos más distintivos de su carrera ha sido su habilidad para interpretar personajes antagonistas. A lo largo de los años, Calero se ha destacado por dar vida a villanos, criminales y figuras complejas, especialmente en series que abordan el narcotráfico y el conflicto social.

Uno de los momentos más significativos en su carrera internacional llegó con la serie Narcos, donde dio vida a “Navegante”, un personaje que le abrió las puertas a audiencias de todo el mundo. Este papel fue un punto de inflexión, llevándolo a participar también en Narcos: México y afianzando su presencia en producciones de gran alcance internacional. Además, ha explorado el cine y ha estado en producciones recientes como El robo del siglo y la bionovela de Arelys Henao, demostrando su versatilidad como actor y su habilidad para adaptarse a diferentes formatos.

Juan Sebastián no solo heredó el talento de su madre, sino también de su padre, Gerardo Calero, quien es una figura muy respetada en el mundo de la televisión, el teatro y el cine colombiano. Tiene una carrera artística que abarca varias décadas, donde ha brillado por su habilidad para dar vida a personajes complejos, muchos de los cuales están conectados con las historias sociales y políticas de su país.