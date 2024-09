Él es Emiliano, el hijo mayor de Pepe Aguilar. Fue albañil y estuvo en prisión

El próximo 25 de octubre el Movistar Arena de Bogotá recibirá el show DE la familia Aguilar, donde interviene Pepe Aguilar, considerado el patriarca de la familia, junto a sus hijos Ángela y Leonardo. El espectáculo denominado ‘Los Aguilar’ es uno de los que Pepe tiene dentro de su repertorio, así como tiene otro de jaripeo y uno más, en solitario.

Puede quedar la idea de que Pepe tiene en este performance a todos sus hijos cantantes. Pero no es así, el hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, en realidad tiene cuatro retoños. Uno llamado Emiliano que tuvo con la actriz y cantante Carmen Treviño, y los tres siguientes que son Angela, Leo y Aneliz, producto de su matrimonio por más de 20 años con su actual esposa, Aneliz Álvarez.

¿Qué canta Emiliano, el hermano de Ángela Aguilar?

El primogénito, Emiliano también es cantante sin embargo, procuró escoger un género distinto y por ello, interpreta rap y reguetón. La distancia entre el artista y su hijo mayor, de 28 años, es bien sabida por los medios aztecas.

Recientemente, el mismo Emiliano declaró que no le interesa ‘pegarse’ del apellido de su famoso y rico papá, para lograr popularidad y busca labrarse su propio camino.

Sobre la relación con Pepe, admitió que no es cercana, no obstante, él mencionó que su papá le da ‘me gusta’ a algunas de sus publicaciones.

Emiliano estuvo muy nombrado en los medios mexicanos cuando su hermana Ángela se casó, el pasado 24 de julio, pues no fue invitado. Él expresó su molestia y escribió “GPI”, que significa gracias por invitar. En el programa ‘El gordo y la falca’ dijo que le deseaba lo mejor. “A mi hermana le deseo lo mejor. No voy a negar que hay personas que me mandan mensajes cuando yo, la neta, no tengo que ver con esto”.

El difícil pasado de Emiliano Aguilar

Emiliano ocupó los titulares hace ya varios años, en el 2017, cuando fue detenido en la frontera con Estados Unidos por intentar entrar ilegalmente a ese país varios ciudadanos chinos. Fue condenado a prisión y salió bajo fianza.

En Estados Unidos buscó oportunidades y debió emplearse como plomero y albañil, así lo confesó en el pódcast ‘La cara oculta de…’ de Youtube. “Te levantas de mañana y te echas todo el día haciendo una zanja, acá machín y quitas toda la tierra. Hay veces te tardas todo el día, es un jalesote, yo me tardaba mucho”, confesó Emiliano sobre las largas jornadas que tuvo cuando fue jornalero.

Pese a la necesidad, dijo en el pódcast, nunca ha querido pedirle dinero a su papá, pero sus amigos creían que si. “Me decían ‘es muy fácil, no más le hablas a tu jefe y listo’, pero de todo corazón digo que nunca le pedí ni un centavo (…) me la rifé yo solo”.

