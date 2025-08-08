¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Él es Esaú López, el fan de Shakira que ha ido a más de 20 conciertos de su gira

El fanático ha logrado estar presente en varios conciertos de la barranquillera con su ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’. Aunque aseguró ‘no ser millonario’, explicó a sus seguidores cómo logró ir a los shows.

Por Redacción Vea
01 de septiembre de 2025
A través de sus redes sociales, la barranquillera bromeó sobre las múltiples tareas que tiene que hacer durante ‘Las mujeres ya no lloran world tour”.   (Photo by Kevin Mazur/Getty Images for Live Nation)
Fotografía por: Kevin Mazur

En cada concierto de Shakira, entre los gritos de miles de fanáticos que corean sus canciones, hay un rostro que se ha vuelto familiar para la artista barranquillera: el de Esaú López. Este seguidor incondicional ha logrado algo que pocos pueden presumir, asistir a más de veinte presentaciones de la actual gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, convirtiéndose en uno de los fans más reconocidos de la cantante colombiana.

El episodio más llamativo ocurrió en abril de 2025, durante el concierto en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, cuando Shakira interrumpió su show para destacar públicamente la presencia de Esaú, quien para entonces ya contabilizaba 23 presentaciones de la gira. Conmovida por su lealtad, la artista lo señaló entre el público y lo aplaudió, generando que las cámaras lo enfocaran y el resto de asistentes lo ovacionara. “Es un honor tenerte aquí de nuevo”, fueron las palabras que la intérprete de Ojos así le dedicó desde el escenario.

Pero, ¿quién es Esaú López y cómo ha logrado financiar esta travesía que lo ha llevado a recorrer varios países siguiendo a su ídolo? En entrevista con Infobae Colombia, aclaró que no es millonario, como muchos creen, sino que se ha dedicado a planear con disciplina y anticipación cada viaje. “Trabajo, ahorro y organizo todo con tiempo. No se trata de derrochar, sino de priorizar lo que más me apasiona, que es la música de Shakira”, explicó.

Su itinerario lo ha llevado a estar presente en ciudades de Estados Unidos, México y Europa, siempre en las primeras filas, donde ondea banderas, canta cada estrofa y documenta su experiencia en redes sociales. Allí comparte videos y fotografías que han despertado la admiración de otros seguidores, quienes lo consideran un ejemplo de devoción y constancia.

La experiencia para Esaú va más allá del simple hecho de ver un espectáculo musical. Para él, cada concierto es una oportunidad de conexión emocional con la artista que ha marcado su vida desde la adolescencia. Shakira, por su parte, parece haber notado la insistente lealtad de este fan, al punto de reconocerlo frente a miles de personas y convertirlo en parte de la narrativa de la gira.

En un mundo donde las redes sociales han acercado a los artistas y sus seguidores como nunca antes, la historia de Esaú López se ha viralizado como símbolo del poder de la música para generar vínculos únicos. Su recorrido demuestra que, cuando la pasión se convierte en motor, no hay barreras geográficas ni económicas imposibles de superar.

