Él es Fer Ariza, colombiano que participó en ‘Niña Bonita 2’ con Chino & Nacho

Fer Ariza vive uno de los momentos más significativos de su carrera: convertirse en la voz elegida por Chyno & Nacho para darle continuidad a Niña Bonita, el clásico que marcó a una generación hace más de 15 años.

El artista paisa, nacido en el barrio San Javier de Medellín, asume este paso como un homenaje a la música que lo formó y como la confirmación de una identidad que ha construido con dedicación: la del merengue urbano.

¿Quién es Fer Ariza?

Aunque ha pasado por distintos géneros, Fer encontró en los ritmos tropicales su punto de equilibrio. Su familia materna es de Buenaventura y, desde niño, creció rodeado de ese sonido que hoy define su estilo. La decisión de apostar por el merengue urbano no surgió por tendencia ni por estrategia. Como él mismo explica, fue un proceso de reconocer qué lo hacía feliz y qué podía convertirse en legado.

“Lo que más me caracteriza es llenar la vida de muchas personas de alegría. La música debe dejar un mensaje y alegrarle el día a alguien”, contó en entrevista con Vea.

La colaboración de Fer Ariza con Chino & Nacho

Ese sello personal fue lo que llamó la atención de los venezolanos cuando coincidieron este año en Miami durante los Premios Lo Nuestro 2025. Allí conversaron, compartieron estudio y, sin planearlo, nació una química creativa que pronto se convirtió en colaboración.

El primer resultado fue Love pa’ ti no hay, una canción que ya acumula más de 15 semanas entre las 25 más importantes de Billboard en Estados Unidos, un logro que Fer Ariza describe como “un orgullo increíble”.

La alianza no terminó ahí. Del trabajo en estudio surgió Bailadito, un álbum colaborativo que se lanzará el 29 de septiembre, y dentro de ese proyecto apareció la idea de continuar la historia de Niña Bonita. Lo que terminó siendo Niña Bonita 2 no es un remix ni una nueva versión, sino una secuela que parte del universo original para llevarlo a una estética más actual. Según Nacho, la intención era pasar la antorcha: reconocer el camino que ellos abrieron en el merengue urbano y darle espacio a una nueva voz.

La canción conserva la esencia romántica del clásico, pero incorpora arreglos frescos, percusiones más marcadas y el ritmo característico del merengue urbano. Fue producida por D-ONE y Maffio, dos nombres clave en los sonidos tropicales contemporáneos. El video se grabó en Miami bajo la dirección de Punto8.

Para Fer, encontrarse en un estudio frente a los artistas que admiró desde el colegio fue un impacto profundo: “Llegué a grabar y los vi ahí sentados. Yo decía: ‘Dios mío, gracias’. Es un logro muy grande, no solo para mí, sino para los artistas emergentes. Ellos me están dando esta oportunidad”.

Con Niña Bonita 2, Fer Ariza se posiciona como una nueva figura del merengue urbano en Colombia, un país con pocos exponentes consolidados en este sonido. Su objetivo, afirma, es seguir construyendo música que conecte, que se baile y que, sobre todo, lleve alegría en medio de un contexto donde las noticias suelen ser abrumadoras.