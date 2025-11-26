Él es Hernando Luque, esposo de Violeta Bergonzi, ganadora de MasterChef Celebrity Colombia

Violeta Bergonzi se convirtió este 25 de noviembre en la séptima ganadora de MasterChef Celebrity Colombia, luego de vencer a las actrices Carolina Sabino y Alejandra Ávila, así como a la locutora Valentina Taguado. En esta prueba, las finalistas estuvieron acompañadas por sus familiares, como ya es habitual en esta etapa el formato, y en el caso de la presentadora colombo-francesa su apoyo fue Hernando Luque, su esposo.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿A qué se dedica el esposo de Violeta Bergonzi, ganadora de ‘MasterChef’?

Además de ser el acompañante constante de Bergonzi en eventos y momentos familiares, Hernando Luque ha construido una presencia propia en el mundo digital. Es ingeniero civil, empresario y fundador de proyectos como una cadena de hoteles en Bogotá, y una red de barberías que ha venido creciendo en distintas zonas de la ciudad. Pero más allá de su labor administrativa, el esposo de la presentadora se ha convertido en la cara visible de estas marcas en redes sociales.

En sus cuentas suele aparecer explicando cómo trabajan, contando anécdotas de clientes, mostrando procesos internos o compartiendo las estrategias que él mismo aplica para mover sus negocios. Su contenido mezcla recomendaciones para emprendedores, curiosidades del sector y un tono más cercano al lifestyle, lo que lo ha llevado a consolidar una comunidad que sigue tanto los avances de las marcas como su propio día a día.

Hernando Luque se define a sí mismo como “constructor de marcas y experiencias” porque, según dice, más que exhibir resultados, disfruta explicando qué hay detrás de cada idea, algo que ha convertido en parte de su sello personal.

Así comenzó la relación entre Violeta Bergonzi y Hernando Luque

La historia entre Violeta y Hernando comenzó de manera inesperada, durante una sesión de fotos que ella realizó en uno de los hoteles que él administra. Ese encuentro casual terminó convirtiéndose en una primera conversación que ambos recuerdan como el punto de partida de una relación que avanzó con naturalidad. Tras varias citas y un tiempo de conocerse sin prisas, decidieron dar el siguiente paso y mudarse juntos, una etapa en la que, según la presentadora, terminaron de afianzar su dinámica como pareja.

En medio de esa construcción apareció una noticia que marcó un antes y un después: el embarazo de Violeta Bergonzi. Su primera hija, Alicia, nació el 26 de febrero de 2022 y se convirtió en el centro de su vida familiar. A partir de ese momento comenzaron a pensar en formalizar la relación, aunque, como la misma Violeta ha contado, la idea de una gran boda nunca fue parte de sus planes. No le gustan las fiestas ni el estrés de los preparativos, así que optaron por algo íntimo y práctico.

Se comprometieron en 2021, pero fue hasta el 3 de febrero de 2023 cuando firmaron su matrimonio en una notaría de Bogotá, acompañados únicamente por sus familiares más cercanos. Sin ceremonia ostentosa, sin lista interminable de invitados: solo un acto sencillo, unas fotos especiales y una luna de miel que, para ellos, fue suficiente celebración. “Nos declararon marido y mujer… Aquí empieza un nuevo camino lleno de más amor todavía”, escribió entonces la presentadora.

Ese camino siguió creciendo. A finales de enero de 2024 llegó su segundo hijo, también llamado Hernando, completando una familia que hoy combina la vida frente a cámaras de ella, el emprendimiento de él y una dinámica doméstica que comparten con naturalidad en redes y entrevistas.