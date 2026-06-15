Él es ‘Vozinha’, jugador de Cabo Verde que ganó 10 millones de seguidores en menos de un día

El Mundial 2026 ha dejado historias inesperadas tanto dentro como fuera de las canchas. Mientras futbolistas como Tim Payne, defensor de Nueva Zelanda, se convirtieron en fenómenos virales gracias al impulso de las redes sociales, otros han logrado captar la atención mundial por sus actuaciones deportivas. Ese es el caso de Josimar Dias, más conocido como ‘Vozinha’, el experimentado arquero de Cabo Verde que pasó de ser un nombre poco conocido para gran parte de los aficionados a convertirse en uno de los protagonistas más comentados de la Copa del Mundo.

Tras el sorpresivo empate 0-0 entre Cabo Verde y España, una de las selecciones favoritas al título, el guardameta de 40 años se transformó en una auténtica celebridad internacional.

Sus intervenciones bajo los tres palos fueron determinantes para sostener el resultado y frustrar los intentos ofensivos del conjunto español. La repercusión fue inmediata: en menos de un día, ‘Vozinha’ ganó más de 10 millones de seguidores en redes sociales y se convirtió en una de las figuras más buscadas del torneo, con miles de aficionados interesados en conocer no solo su carrera, sino también su historia de vida.

La historia detrás de ‘Vozinha’

Josimar Dias nació el 3 de junio de 1986 en São Vicente, una de las principales islas de Cabo Verde. Desde muy joven encontró en el fútbol una oportunidad para construir su futuro, aunque el camino hacia la élite estuvo lejos de ser sencillo. A diferencia de muchas estrellas internacionales que alcanzan notoriedad durante la adolescencia, Vozinha construyó su carrera paso a paso, lejos de los grandes reflectores y recorriendo distintos países en busca de oportunidades.

La trayectoria profesional de ‘Vozinha’ comenzó en clubes de su país, entre ellos Batuque FC y CS Mindelense, dos equipos reconocidos dentro del fútbol caboverdiano. Con el paso de los años inició una aventura internacional que lo llevó por ligas de Angola, Moldavia, Portugal, Chipre y Eslovaquia. Esa experiencia le permitió consolidarse como un arquero confiable y ganar reconocimiento dentro de la selección nacional de Cabo Verde.

Con el combinado africano se convirtió en uno de los referentes de una generación que comenzó a desafiar los límites históricos del fútbol caboverdiano. Desde 2012 fue sumando participaciones internacionales hasta convertirse en una pieza fundamental del equipo que consiguió la histórica clasificación al Mundial 2026, la primera Copa del Mundo en la historia del país.

Su actuación frente a España no solo le valió elogios deportivos. Antes del partido, su cuenta de Instagram tenía apenas unos 50.000 seguidores. Horas después del empate y de que sus atajadas comenzaran a circular masivamente en redes sociales, la cifra se disparó por encima de los 10 millones, convirtiéndolo en uno de los fenómenos digitales más sorprendentes que ha dejado el Mundial 2026.

La familia y el origen del apodo de ‘Vozinha’

Detrás del arquero que hoy acapara titulares existe una historia personal profundamente ligada a su familia. Vozinha creció al cuidado de sus abuelos en São Vicente mientras su padre cumplía servicio militar y su madre trabajaba.

Durante su infancia jugaba fútbol en las calles con jóvenes mayores que él y, cuando regresaba a casa tras alguna derrota o después de recibir golpes, era objeto de bromas por parte de sus compañeros, quienes decían que corría a refugiarse con sus abuelos.

De aquellas burlas nació el apodo ‘Vozinha’, asociado en portugués a la figura de la abuela. Aunque durante años no le agradó, terminó adoptándolo como nombre deportivo cuando coincidió con otro futbolista llamado Josimar en un equipo de Angola. Décadas después, ese sobrenombre es reconocido en todo el mundo.

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