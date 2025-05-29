Él es Lorenzo Figueroa, el hijo de Chayanne que participa en ‘Exatlón Estados Unidos′

El estreno de la nueva temporada de Exatlón Estados Unidos este 2 de diciembre fue el escenario de una de las sorpresas más comentadas: dentro del equipo azul aparece Lorenzo Figueroa, hijo del reconocido cantante Chayanne. Su confirmación como participante activó de inmediato la curiosidad de seguidores y medios, pues representa una incursión poco usual: un heredero de una estrella del pop entrando a una competencia deportiva de alto nivel.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Quién es y a qué se dedica el hijo de Chayanne?

Lorenzo Valentino Figueroa es hijo de Chayanne y de la exreina de belleza venezolana Marilisa Maronesse. Nacido en Miami, Florida, se ha mantenido al margen del mundo artístico ligado a la música — a diferencia de su única hermana Isadora Sofía Figueroa — y desde joven prefirió buscar su propio camino profesional.

Tras graduarse en Negocios y Finanzas en la Universidad Internacional de Florida en 2021, Lorenzo se volcó hacia el mundo empresarial con una apuesta personal: cofundó una marca de ropa de estilo streetwear concebida desde Miami.

Además de su faceta como emprendedor, el hijo de Chayanne ha demostrado afinidad con el deporte desde su juventud. Practicó baloncesto a nivel universitario y suele compartir en redes —donde cuenta con un número considerable de seguidores— muestras de su vida fitness, su pasión por el deporte y su rutina de entrenamiento.

Sin embargo, con la confirmación de su participación en la décima edición de Exatlón Estados Unidos, Lorenzo Figueroa decidió dar un giro radical: pasar del mundo empresarial y del emprendimiento en moda a enfrentar desafíos físicos y emocionales en un reality competitivo.

Lorenzo Figueroa, hijo de Chayanne. Fotografía por: Captura de pantalla

Aunque su experiencia en televisión es nula, Lorenzo llega al reto con lo que considera sus fortalezas: formación deportiva —gracias al baloncesto universitario—, disciplina física, determinación y una mentalidad orientada al esfuerzo y crecimiento personal.

“Llegamos a las arenas de Exatlón por primera vez ¡Vamos, azules! ¡Que empiece el reto!“, escribió el hijo de Chayanne en una de las publicaciones que hizo por medio de Instagram.