Él es Shafik, el sobrino de Shakira que también es cantante ¿Qué género interpreta?

Shakira sigue siendo una de las figuras más influyentes de la música latina, y su presencia no solo marca tendencias en la industria, sino que también inspira a integrantes de su propia familia que buscan abrirse paso en este campo. Uno de ellos es su sobrino Shafik Mebarak, un joven cantante que empieza a construir su carrera dentro del género urbano y que recientemente habló sobre la relación cercana que mantiene con la artista y los consejos que ha recibido para fortalecer su proyecto musical.

¿Quién es Shafik Mebarak, sobrino de Shakira?

Shafik, hijo de Robin Mebarak, medio hermano de la intérprete barranquillera, tiene 26 años y debutó en 2021 con el sencillo Te fuiste. Desde entonces ha ido consolidando una línea sonora enfocada en el reguetón, mientras ajusta su propuesta artística con nuevos lanzamientos. Su más reciente canción, Dulce veneno, hace parte de ese proceso de posicionamiento, uno que él mismo describe como disciplinado y en constante evolución.

En diálogo con La Red (Caracol Televisión), el joven habló de sus metas, del momento que vive y del acompañamiento que recibe de su familia, especialmente de su tía. Aunque evitó atribuir su visibilidad únicamente al apellido, reconoció que la cercanía con Shakira le ha permitido observar de primera mano cómo funciona la industria y qué comportamientos son clave para mantenerse vigente.

Entre los consejos que ha recibido, hay dos que considera decisivos. “El mejor consejo que he recibido de parte de ella, aparte de la disciplina, es la puntualidad, que eso es muy importante. Ser una persona cumplida y seria con los negocios”, afirmó. También explicó que estas recomendaciones han tomado aún más relevancia ahora que comienza a moverse con mayor frecuencia entre estudios, reuniones y grabaciones.

El artista también destacó la manera en la que su tía ha sabido adaptarse a los cambios del mercado musical sin perder su sello personal, una capacidad que él toma como referencia. “Es muy alentador ver cómo un artista como ella puede, a través de los años, ajustarse al mercado sin perder su esencia, ser tan versátil con los géneros y que su voz siempre se luzca”, comentó durante la entrevista. Para él, esa versatilidad es una muestra de que la constancia y el criterio propio son fundamentales para sostener una carrera a largo plazo.

El sobrino de Shakira quiere abrirse paso en el reguetón

Aunque está dando sus primeros pasos, Shafik tiene claro el estilo que quiere desarrollar: su apuesta principal es el reguetón, un sonido que ha explorado desde sus primeras composiciones y que ahora busca consolidar con producciones más cuidadas. El artista asegura que, aunque valora la influencia familiar, su objetivo es construir una identidad propia dentro del género urbano, combinando ritmos actuales con una línea melódica que lo diferencie en un mercado cada vez más competitivo.

El joven asegura que quiere avanzar de forma independiente, sin depender de la trayectoria de Shakira para impulsar su propio camino. Aun así, reconoce que las enseñanzas familiares han sido claves en estos primeros años de carrera. Disciplina, puntualidad, un buen equipo y la capacidad de disfrutar lo que hace son, según él, los pilares con los que espera seguir creciendo dentro del reguetón.