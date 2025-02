Él es Smayv, exnovio de Karina García, quien reaccionó a su polémico paso por ‘LCDLF’

La casa de los famosos Colombia 2 atraviesa por su tercera semana al aire y, aunque muchos no lo esperaban, Karina García se convirtió en una de las participantes más controvertidas entre el público.

Hasta el momento, varias de las situaciones más comentadas del reality show fueron protagonizadas por la modelo e influenciadora, cuyo pasado y presente amoroso son de bastante interés.

Yina Calderón aseguró que Karina García mantenía al papá de su hijo

En medio de una charla con varios compañeros en La casa de los famosos, Yina Calderón reaccionó al comentario en el que Karina, a modo de broma, sugirió que tiene la capacidad económica para mantener a Marlon Solórzano.

Y es que, según la polémica influenciadora y empresaria, Karina García sostuvo el hogar que conformaba junto a Santiago Mesa, un cantante con el que tuvo un hijo llamado Valentino.

“¡Lo mantenía!, a lo bien... al man que quiere ser cantante ¿Usted sabe de quién estoy hablando?, del papá del niño. Ella era la que daba todo en la casa porque Karina es proveedora del hogar. Para qué, pero lo que dijo, de que es capaz de mantener a Marlon, es verdad”, expresó Yina Calderón.

¿Quién es el ex de Karina García?

Su nombre es Santiago Mesa, pero se le conoce como Smayv gracias a su profesión como cantante de música urbana. Durante poco más de 5 años, sostuvo una relación amorosa con Karina que dejó como fruto a su hijo Valentino (4 años).

Aunque no se sabe con exactitud cuándo terminó el noviazgo de Smayv y Karina García, se presume que fue entre finales de 2022 e inicios de 2023. Además, tampoco se conocen las razones de la ruptura.

Sin embargo, toda la información sobre este noviazgo saldría pronto a la luz, según lo advirtió el músico en unas recientes historias con las que reaccionó a las declaraciones de Yina Calderón, sí como al polémico paso de su ex por La casa de los famosos Colombia.

“Pena ajena”, fue el primer comentario que, al parecer, estaría dirigido a Karina García; mientras que, en una segunda historia, dedicó un mensaje a Yina Calderón: “Oiga, si la gente habla sin saber ¿Cómo será sabiendo?”.

“Tranquilo todo el mundo que yo también voy a salir a hablar ¡Ya me cansé de tanta mierd* en contra mío! Yo soy un hombre y por eso me he mantenido callado, pero con lo que está diciendo esa (emoji de bote de basura) de Yina, que cree saber de todo y no sabe un carajo, voy a salir a contar la realidad que viví y de la que agradezco haber salido porque sí, fui yo quien decidió irse", concluyó Smayv sobre su relación con Karina García.