El ex de Sofía Vergara, Joe Manganiello, confesó su peor crisis. Sufrió “una amputación”

El actor Joe Manganiello, que alcanzó fama mundial por su relación con la colombiana Sofía Vergara, lanzará su libro de memorias en octubre próximo. Allí además de hablar de su vida en general, cómo se convirtió en actor se refrió a la época más difícil que ha vivido, ocurrida antes de conocer a la barranquillera con quien estuvo casado.

En Boodlines, como se llama su autobiografía, Joe detalla que por largo tiempo tuvo una crisis de salud, una especie de secuencia de enfermedades autoinmunes que los médicos no podían diagnosticar con precisión..

Fueron siete años en los que pensaba que podría morir. “Una etapa marcada por múltiples experiencias cercanas a la muerte y crisis médicas que lo llevaron más allá de la medicina y a una extraordinaria búsqueda por todo el mundo que reveló respuestas sobre su ascendencia, el trauma heredado y las historias más profundas que llevamos dentro“, sintetiza el resumen oficial del libro.

En charla con People sobre el tema, mencionó que se trató de “una crisis existencial y una prolongada lucha por la supervivencia que dejó a los médicos con pocas respuestas y ninguna explicación clara”.

Joe Manganiello sufrió una amputación de un órgano

Para el actor sin duda alguna “fue el momento más brutalmente difícil de mi vida, uno que no desearía ni a mi peor enemigo, pero también mi mayor aventura”.

En vista de que los galenos no podían descifrar sus males, Joe acudió a otro tipo de sabiduría. Consultó “chamanes, rituales paganos y mitos ancestrales”. Su interés era indagar a los miembros de su familia y antecesores para saber sí había males de herencia, hizo lo que se denomina un estudio del linaje de sus ancestros. De ahí el nombre del libro.

Así mismo mencionó que solo fue “la amputación de un órgano que le salvó la vida”. Aunque no precisó de que parte del cuerpo hablaba, es posible que esta información quede al desnudo cuando el texto esté a la venta el próximo 13 de octubre.

Joe, quien está por alcanzar sus 50 años, y Sofía Vergara, de 53, se conocieron en el 2014. Se casaron en noviembre del 2025 en Florida y se separaron en el 2023.

Actualmente él está comprometido con la también actriz Caitlin O’Connor, de 36 años, con quien vive en Pensilvania, el estado donde los dos nacieron.

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