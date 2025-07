Él fue el esposo de María Antonieta de las Nieves. Trabajó en ‘El Chavo del 8′

Todos los personajes creados por Roberto Gómez Bolaños para El Chavo del 8 fueron queridos por el público. La Chilindrina, interpretada por María Antonieta de las Nieves, con su voz aguda, sus pecas, sus lentes y su estilo particular, se ganó un lugar especial en el corazón de millones de espectadores en América Latina y el mundo. Pero, más allá de su icónico personaje, María Antonieta también vivió una historia de amor que se desarrolló lejos de las cámaras.

¿Quién era Gabriel Fernández, esposo de María Antonieta de las Nieves?

Su esposo fue Gabriel Fernández, un famoso locutor y narrador de televisión. Se conocieron en los años 70 y se casaron en 1971. Fernández no solo fue su pareja, sino también un pilar fundamental en su carrera artística. Fue conocido principalmente como la voz inconfundible que daba vida a El Chavo del 8, comenzando cada episodio con su famosa frase: “Este es el programa número uno de la televisión humorística”.

Conoció a María Antonieta mientras ella se dedicaba a la actuación de doblaje; él se enamoró primero de su voz. Después de nueve meses de noviazgo, decidieron casarse el 9 de julio de 1971, y entre los invitados estaban figuras como Roberto Gómez Bolaños y Ramón Valdés, quien fue su padrino.

Durante casi 48 años de matrimonio, fue un pilar esencial en la carrera de La Chilindrina. Actuó como su representante, productor, narrador en giras y circos, y fue su mano derecha en todos sus proyectos, que incluían espectáculos infantiles y el Circo de La Chilindrina. Juntos tuvieron dos hijos: Gabriel Jr. y Verónica.

¿De qué murió el esposo de María Antonieta de las Nieves?

María Antonieta y Gabriel estuvieron juntos hasta el 15 de septiembre del 2019, fecha de la muerte de Fernández. Ese día, fue Carlos Villagrán quien hizo pública la noticia a través de sus redes sociales: “Con pesar comparto la tristeza de mi gran amiga y compañera de grandes experiencias, María Antonieta de las Nieves, por la partida de también mi gran amigo Gabo. Dios lo tenga en su gloria y les de pronta resignación a Tony y su familia. Les abrazo y les envío mi más sentido pésame QEPD Gabo un abrazo hasta el cielo”.

De acuerdo con medios mexicanos, Fernández llevaba varios días internado en un hospital por causa de una neumonía que adquirió después de la gira de despedida de La Chilindrina.

En el 2021, la actriz se refirió a la partida de su esposo durante una entrevista en el programa Sale el sol: “lo extraño muchísimo pero no es fácil pasar la vida uno de viuda sola… la verdad necesitas a alguien con quién conversar, necesitas a alguien con quién ver la televisión, necesitas a alguien que te dé la mano y la sientas calientita, necesitas alguna persona con la que puedas viajar, nosotros éramos muy pata de perro, siempre andábamos viajando y ahora que me ha tocado viajar sola, no me gusta”.