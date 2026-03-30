El giro creativo de Tommy Vásquez: “Es a lo que me quiero dedicar de ahora en adelante”

Conocido por sus papeles en producciones como “Escobar, el patrón del mal”, “El man es Germán”, “El señor de los cielos”, “La hija del mariachi”, entre otras, Tommy Vásquez ha consolidado una carrera artística de más de 25 años. Sin embargo, desde hace cinco años decidió enfrentar un nuevo desafío: contar sus propias historias desde otros ángulos de la producción audiovisual. “Estoy muy contento porque justamente hace un par de días terminé el rodaje de nuestra película ‘Dog w Dog Volumen 1: el precio del amor’, una película en la que trabajé desde hace cinco años, en la que participo en la escritura, en la producción, en la dirección y la protagonizo con mi hijo. Es un proyecto muy bonito que venimos desarrollando y que por fin se pudo materializar. Ahorita entramos en la etapa de posproducción para poder estrenar este mismo año”, dijo con orgullo y emoción.

Para el actor, este nuevo papel no es simplemente una casualidad; es el fruto de un camino forjado con dedicación y perseverancia. “Creo que esto es la consecuencia del trabajo de muchos años. Yo llevo más de 25 años dedicándome al tema de la actuación. También he sido docente, me gusta mucho, y creo que contar nuestras propias historias y poder tener nuestros propios espacios es importante. Este momento se llama felicidad. Esto no es algo que apareció de repente”. Esa necesidad de tener libertad creativa lo impulsó a crear esta producción, que también abre la puerta a nuevos proyectos. Según comentó, ya tiene al menos tres películas más en proceso para los próximos años.

El reto de liderar y crear

Asumir varios roles en una misma producción no ha sido fácil. “Los retos son todos. Tener la responsabilidad es bastante fuerte, pero también es muy gratificante poder liderar un proyecto tan bonito como este, lleno de tantos amigos. Es una coproducción con México, que es un país que yo amo porque es mi segundo hogar, es un país que me ha dado las oportunidades de salir adelante en esta carrera, que le ha dado visibilidad a mi trabajo a nivel mundial. Me siento muy bien con el proyecto que estamos haciendo porque no es fácil conseguir que crean en ti, no es fácil comenzar a hacer el proyecto, escribir, conseguir los fondos, esta es una película que tiene fondos del Ministerio de Cultura, inversión extranjera, tiene parte mía también, por supuesto, pero me he dado cuenta que tengo grandes amigos, estoy muy contento por ello y la verdad este momento es una felicidad absoluta”.

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Tommy Vásquez actúa con su hijo

Uno de los momentos más emotivos de la película es la actuación de Matías, su hijo, quien da vida a la versión joven de su personaje. “Actuar con Matías ha sido una cosa muy loca, porque tanto su madre como yo somos actores y él creció en este tema, pero nunca hemos querido que él trabaje en la televisión porque primero tiene que ser niño, tiene que estudiar, estar pendiente de sus cosas, ser feliz sobre todo, pero llega esta oportunidad que finalmente era representarme a mí cuando soy niño y quién más lo iba a hacer que él. Nos sorprendió gratamente a todos, la verdad llegó con un personaje construido, con varias propuestas, no dudó de sus capacidades”.

Para el actor, compartir este proyecto con su hijo ha sido una experiencia valiosa: “Yo le dije: ‘vas a tener que arriesgarte con esto porque quién lo va a hacer si no eres tú’. Al principio como que no quería, pero después comenzó a darse cuenta de toda la producción, del trabajo que yo hacía, de estar pendiente de todo el proceso, comenzó a enamorarse. Para mí fue bien importante porque ver a Matías no solamente cuando le tocó actuar sino todo el tiempo que estuvo detrás de la escena, viviendo lo que hacíamos y que me dijera que estaba muy orgulloso de mí. Eso lo ha pagado todo”.

Aunque ahora ve el fruto de su trabajo, el camino para llegar hasta acá no ha sido fácil. “Para dedicarse a esta carrera uno tiene que tener mucha pasión, constancia, disciplina y empeño. Esto no es fácil, y menos en un país como Colombia, pero estuve consciente de ello y siempre convencido de que yo quería ser actor y que con esfuerzo, trabajo, dedicación, el apoyo de mi familia y con mucha verraquera aquí lo estamos logrando”.

El actor, que también se dedica a la enseñanza y ha llevado a cabo el taller “Del texto a la realidad” más de 25 veces en Colombia, México y Ecuador, tiene muy claro hacia dónde quiere dirigir su carrera ahora. “El actor debe tener conciencia de todas las cosas con las que tiene que ver una producción, con todos los cargos que puede haber allí: el hecho de comenzar a crear tus propias historias, desde la escritura para poder producirlas, para poder actuarlas, para que las actúe mi hijo, para que las actúen mis amigos, es fascinante. Entonces, creo que con el favor de Dios y con mucho trabajo, es a lo que me quiero dedicar de ahora en adelante. Seguiré trabajando porque yo amo, respeto y defiendo esta profesión con mi alma, de esto llevo viviendo 25 años, con esto es que mi hijo ha podido ir a la escuela, ha salido adelante, seguiré haciendo esto. ¿Desde qué punto? Algunas veces actuando, otras veces escribiendo, dirigiendo, produciendo, pero esta es la vida mía”.

El actor debuta como productor, guionista y director de ‘Dog w Dog Vol. 1: El precio del amor’. Fotografía por: Talento Nacional Management

Además, Tommy encontró la tranquilidad de su vida en el camp,o un espacio clave para la creación de proyectos como este: “Vivo en un rancho, en una finca a las afueras de la ciudad, disfruto mucho estar en ese espacio. Después de la pandemia y de vivir tantos años en México, huyo hacia ese lugar y es allí donde encuentro todas estas cosas que me están pasando ahorita. Tuve el tiempo de sentarme a ver qué era lo que realmente quería yo hacer. Fue donde tuve el tiempo para poder escribir el taller “Del texto a la realidad”, que ya lo hemos dado 25 veces en países como México, Colombia, Ecuador, con mucho éxito. Darme cuenta de ello, tener el tiempo de sentarme a escribir las cosas que tenía en la cabeza, es un lugar que atesoro demasiado y que seguramente me tiene grandes cosas preparadas”.