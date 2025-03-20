El guiño de Shakira a futbolista de la Copa del Mundo: le dedicó cálido mensaje en redes

En horas recientes, Shakira sorprendió a sus millones de seguidores en todo el mundo luego de publicar un inesperado mensaje dedicado a uno de los protagonistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La cantante colombiana, que ha mantenido una presencia constante alrededor del torneo, volvió a llamar la atención con una reacción que rápidamente comenzó a circular entre los aficionados al fútbol.

El destinatario fue Harry Kane, delantero inglés de 32 años, quien se convirtió en el gran héroe de su selección tras marcar un doblete en la remontada 2-1 frente a la República Democrática del Congo por los dieciseisavos de final del certamen. Con esos goles, Inglaterra aseguró su clasificación a los octavos de final, donde ahora enfrentará a México.

¿Qué le dijo Shakira a Harry Kane?

Pocas horas después del encuentro, la barranquillera compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que destacó la actuación del capitán inglés. Junto a una imagen de Kane celebrando uno de sus tantos, escribió:

“¡Felicitaciones, Harry Kane, por dos increíbles goles!”.

Mensaje de Shakira a Harry Kane Fotografía por: Captura de pantalla

El reconocimiento de Shakira al jugador británico llegó después de una actuación decisiva del atacante. Inglaterra estuvo en desventaja durante buena parte del compromiso, pero Kane apareció en el tramo final para marcar a los 75 y 86 minutos y darle la clasificación a los dirigidos por Thomas Tuchel. Tras el partido, el propio entrenador destacó el instinto goleador de su capitán y la importancia que tuvo para revertir el marcador.

Aunque el mensaje de la colombiana sorprendió a muchos internautas, no se trata de un hecho aislado. Desde el inicio del Mundial, la cantante ha seguido de cerca el desarrollo del campeonato y ha utilizado sus redes sociales para felicitar a varios de los futbolistas que han brillado en la competencia. Entre ellos aparecen figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, además de otros jugadores del torneo.

La participación de la estrella colombiana en esta Copa del Mundo también ha ido más allá de la música. Además de interpretar ‘Dai Dai’, la canción oficial del campeonato, Shakira fue la encargada del espectáculo de apertura y también estará presente en el show de medio tiempo de la gran final. Su constante interacción con el desarrollo del torneo y con algunos de sus protagonistas ha reforzado su papel como una de las figuras más visibles de esta edición del Mundial.

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