El actor bogotano Nicolás Montero y la actriz venezolana Coraima Torres compartieron set en la serie de Coestrellas ‘Sueños y espejos’, en 1995. La producción en la que él interpretaba a Jacobo, el hijo de los dueños de una influyente revista, y ella era Mariana, una joven provinciana que llega como la secretaria del medio, fue el escenario donde los actores se enamoraron y posteriormente se casaron.

La pareja, que estuvo por 27 años, se separó en el 2022 y desde entonces, mantiene una inmejorable relación de amistad.

En declaraciones dadas por Coraima a Vea, de El espectador, recientemente manifestó que lo único que siente por su ex es un inmenso cariño por lo cual le desea lo mejor siempre.

Producto del matrimonio nació Manu Nicolás, quien esta semana cumplió años y su madre homenajeó con un cariñoso mensaje en sus redes sociales.

Qué estudió el hijo de los actores Nicolas Montero y Coraima Torres

Torres quien había anticipado en charla con este medio su orgullo por su unigénito, mencionó que él heredó la sensibilidad artística de sus padres. "Estudió literatura, hizo maestría, quiere seguir estudiando, aprendiendo, y siempre está con esa hambre de querer saber, de querer aprender, de querer contar y decir cosas”, dijo enfatizando que el actor o actriz que tenga en sus manos un texto escrito por su hijo tiene una obra nacida del conocimiento y el corazón.

Manu quien es una combinación de sus padres en su apariencia física y ha optado por dejarse el bigote, según algunas de las imágenes que su mamá compartió en el carrusel donde lo felicitó, aparece en Instagram como elperroenletras. "Mi Milagro Mi Maravilloso GRACIASSSSSSSSSS Vida por ti. Feliz Cumpleaños. Te amo más allá de todooooo por quien y como eres. Dios te bendiga mi vidaaa ¿Quién más llama a sus hijos silbando?", escribió la actriz que se hizo famosa en el mundo con la novela ‘Kasandra’, el día del cumpleaños de Manu.

Manu estudió en la Universidad de Los Andes, igual que su padre. Nicolás es antropólogo, mientras que su hijo se graduó en Literatura. Además tiene una maestría en Escritura Creativa en el Instituto Caro y Cuervo.

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Dentro de su experiencia figura la redacción conceptual y descriptiva de eventos, la coautoría de guiones para experiencias inmersivas y en la autoría de publicaciones como el fanzine Boulevard de las Mariposas para CAF. También ha trabajado en varios montajes teatrales en el rol de director.

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