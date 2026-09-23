El mensaje de J Balvin tras su separación de Valentina Ferrer: “Necesitamos fuerza”

El pasado 16 de septiembre, Valentina Ferrer sorprendió al anunciar su separación de J Balvin. La modelo argentina emitió un comunicado explicando que la decisión fue tomada "desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia", aunque no reveló los motivos, la noticia generó múltiples reacciones en redes sociales. Desde semanas atrás, los rumores de una crisis entre la pareja venían en aumento, especialmente por algunas pistas que Valentina había dado en sus redes sociales.

¿Qué dijo J Balvin sobre su ruptura de Valentina Ferrer?

Tras el anuncio, el intérprete de Mi gente no se había pronunciado al respecto. Sin embargo, este fin de semana realizó un concierto privado en el Estadio Akron de Guadalajara en México, donde hizo una pausa para digirirse al público a través de una profunda reflexión.

“Quisiera que cada uno de ustedes quiera prender una luz, una luz de buena vibra para muchos de los que necesitamos corazón esta noche, para los que necesitamos fuerza aunque Dios no nos acompañe en el tiempo correcto, camino de sabiduría, que aunque a veces nos tropezamos, podamos nuevamente ver el futuro”, dijo.

De igual manera, agregó: “Así que a cada uno de ustedes, el que esté pasando por un mal momento, por una mala situación, recuerden que somos humanos, que estamos en esto, que acá hay una familia que les quiere a ustedes muchísimo, que a ustedes que los considero mi familia también, gracias de verdad por estar esta noche conmigo”.

Aunque Balvin no mencionó directamente su separación, el contexto llevó a muchos de sus seguidores a pensar que su mensaje podría estar relacionado con su situación personal actual. Algunos internautas lo vieron como una reflexión más amplia dirigida al público, mientras que otros lo conectaron de inmediato con el final de su relación con Ferrer.

Exactamente lo que dice un hombre después de destrozarte la vida”, “la palabra ser humano es el justificante para cometer cada traición”, “no creo que esté arrepentido”, “ahora ya debe estar feliz de que ella no le roba el protagonismo pero ella no era cualquiera, es la mamá de su hijo, orgulloso debía haber estado de verla brillar”, “obvio lo hace para evitar el hate porque está nominado a uno premios”, “por eso mismo por ser humanos si pensamos y tomamos decisiones, todo tiene consecuencias”, “la gente a veces, vive realidades perfectas y jamás comete errores…. lo que haya pasado es tema de ellos y aquí nadie es juez pa venir a juzgar”.

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¿Qué pasó con J Balvin y Valentina Ferrer?

J Balvin y Valentina Ferrer estuvieron juntos casi diez años. Se conocieron en las grabaciones de un videoclip y, poco después, inciaron su romance. Hicieron oficial su relación en 2018 y, a lo largo de los años, formaron una familia. En junio de 2021 nació Río, el único hijo de la pareja. Desde entonces, compartieron algunos momentos de su vida familiar, aunque también prefirieron mantener gran parte de su relación alejada del ojo público.

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Luego de anunciar su separación, Balvin llamó la atención tras compartir un mensaje dedicado a Valentina el 19 de septiembre, día en el que ella cumplió 33 años. El cantante resaltó las cualidades de Ferrer como mujer y como madre de su hijo Río, agradeciendo especialmente el papel tan importante que juega en la vida del niño. En la publicación, evitó entrar en detalles sobre los motivos de su separación y se centró en reconocerla como madre. Este gesto también generó una ola de comentarios entre sus seguidores, especialmente porque llegó solo tres días después de que ambos confirmaran públicamente que habían decidido tomar caminos diferentes.