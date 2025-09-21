El pódcast ‘¡Qué locura!’ estrenó tercera temporada. Esto dijo María Elvira Arango

“Venimos con ocho episodios maravillosos, ocho personajes, ocho testimonios sobre salud mental, porque aquí, como digo yo, en cada uno de los episodios hablamos de eso, de lo que no se habla”, dice María Elvira Arango.

“Es un proyecto periodístico con todo el rigor de siempre, hacemos, le damos contexto, buscamos las cifras, buscamos a los expertos y escuchamos con todo el respeto los testimonios de gente que ha tenido el valor de compartirlos con nosotros”. Fotografía por: Caracol Televisión

En esta nueva temporada, ¿con qué se encontró?

“Escuchar cómo personas con distintos oficios, intereses se enfrentan todos los días a un asunto de salud mental tan gordo realmente lo llena a uno de empatía, nos enseña cómo ponernos en los zapatos del otro. También creo que nos ayuda a dejar de ser tan indiferentes y de repente mirar a la gente que nos rodea con otros ojos, porque las cifras de salud mental en Colombia son alarmantes, es que el último informe del Ministerio de Salud dice que el 66.3% de los colombianos han tenido algún asunto de salud mental. Es más de la mitad de los colombianos, de manera que como son temas que no se hablan abiertamente, como todavía hay tanto tabú, tanta ignorancia alrededor de los temas de salud mental, de las adicciones, de las fobias, de las depresiones, de los trastornos, pues eso lo que hace es que la gente cada vez se enconche más, se hable menos, se siga señalando, y lo que tenemos que hacer es exactamente lo contrario, ponerle luz a ese lugar que está lleno de oscuridad”.

¿Cómo logran usted y su equipo que estos personajes digan ‘lo voy a contar’?

“Lo primero es toda mi gratitud, porque que Andrés Parra, Martín de Francisco, Héctor Abad Faciolince, Felipe Zuleta, Enrique Esteban, Alejandra Giraldo, Lorena Rodríguez y Alejandra Rangel, que forman parte de este paquete de ocho episodios, tengan la generosidad de hablar de algo tan doloroso y algo tan personal, pero ellos saben que están haciendo; además, creo yo, cuando uno habla de esto, de la lucha, de los caminos y de las puertas que ha golpeado, de las puertas que se cierran, de las ventanas que se han abierto, está ayudando también. Supongo que para ellos es parte del camino y también para tanta gente que está sufriendo, compartir estos dolores y precisamente hablar de lo que no se habla, porque ¿por qué es vergonzante? Si tú tienes una enfermedad en el hígado, a nadie le da pena contar, si tú tienes un cáncer, al revés, como que toda la familia, los amigos se reúnen a apoyarte, a acompañarte, y a veces las enfermedades de salud mental, de repente por eso, por la ignorancia, por los tabús, por la vergüenza, hay culpas de pronto, son enfermedades familiares, afectan a todo el núcleo o a toda la gente cercana. Entonces, de pronto, como eso no se habla, no se genera esa misma empatía y ese acompañamiento que debería como cualquier otra enfermedad. Y como cualquier otra enfermedad, si tú no te sientes bien, ¿por qué no buscas ayuda? Si no te está funcionando bien el riñón, vas al médico, o al odontólogo o al oftalmólogo. Aquí hay que ir al psiquiatra o al psicólogo o buscar otras formas de lucha, que además es otra cosa interesante del pódcast porque uno oye estos personajes, de pronto uno acudió a los medicamentos, medicado por un psiquiatra, de pronto a otro no le funcionó eso, sino otra terapia. Y creo que eso es interesante, porque hay que buscar la manera para sentirnos mejor, ser más funcionales, hay que buscar la manera de encontrar el camino del equilibrio".

¿Cómo es ese proceso hasta llegar a sentarse con el invitado?

“Dependiendo del tema, hago la investigación, hablo con los médicos, con varias fuentes, como hacemos cualquier reportaje: los antecedentes de la persona a quien vamos a entrevistar, cuál es su historia. Muchas veces me reúno con ellos antes, conozco sus historias, los escucho, y luego me reúno con un par de médicos para hablar si es de ansiedad, si es de depresión profunda, si es de “burnout”, y aprender un poco cuáles son las preguntas correctas, cuál es el lenguaje correcto, y luego hago la entrevista. Esa entrevista la desgrabamos, entrevistamos al médico, o a la doctora, o al doctor, al especialista, y luego hacemos el libreto. Luego lo ensamblamos, hay un mago del sonido, Pablo, de La No ficción, todos son muy profesionales, desde Juan Camilo Hernández, que hace el libreto, Miguel Reyes, que hace la edición, Isabella, que hace las portadas de cada uno de los episodios, Silvia Santamaría, que me ayuda en la producción, y hacemos todo un trabajo en equipo”.

¿Qué pasa cuando termina la grabación?

“Bueno, siempre quedo muy agradecida con todos, que tengan esa generosidad, porque estar uno de ese lado es difícil. Y creo que se genera como una complicidad, ¿no? Porque es una cosa tan íntima. No soy médico, no estamos en terapia tampoco, es una entrevista. Entonces es bien interesante, y lograr tocar allá esas fibras, de repente que el personaje se derrumbe, que se le agüen los ojos, que a mí me falten las palabras, que digo, ¡qué cosa tan dura! Que me den ganas de llorar en una entrevista, eso me conmueve muchísimo y me emociona, porque también si yo estoy emocionada y la persona también, es que estamos conectados y estamos haciendo como una catarsis para todos, ¿no?”

Andrés Parra, Alejandra Giraldo y Martín de Francisco, invitados a ‘¡Qué locura!’

“Hay que hablar de lo que no se habla. Son ocho personajes muy poderosos, unos relatos extraordinarios. Hablamos con Felipe Zuleta del suicidio, del duelo, de la depresión. Con Martín de Francisco, del alcoholismo; con Alejandra Rangel y Lorena Rodríguez de las adicciones y de la depresión; con Andrés Parra, de los trastornos alimenticios; con Alejandra Giraldo, del “burnout”; con Héctor Abad Faciolince, del estrés postraumático y con Enrique Esteban, del síndrome de Tourette y de la depresión. Bueno, es que no lo podemos perder, es que son unos testimonios tan potentes. Está brutal. Digo que ‘¡Qué locura!’ está una locura. Quiero agradecer a la gente que nos apoya, no solo Caracol Televisión, que tiene la camiseta puesta del tema de la salud mental, sino la Fundación Santo Domingo, con su plataforma porquequieroestarbien.com, que empezó en la pandemia y que atiende temas de salud mental, los siete días de la semana, las 24 horas del día y La No Ficción, que son unos berracos”.