El rapero Lil Pump se enamoró de una policía colombiana. Pide ayuda para encontrarla

El rapero estadounidense Lil Pump volvió a llamar la atención, pero esta vez no por su música ni por sus extravagancias, sino por un inesperado gesto romántico hacia una integrante de la Policía Nacional de Colombia. Durante su paso por el país, el artista compartió en sus redes sociales una fotografía en la que aparece junto a una uniformada, y acompañó la imagen con un mensaje que rápidamente se volvió viral.

La policía colombiana que enamoró a Lil Pump

“No arrestaste a un delincuente, arrestaste mi corazón”, escribió el intérprete de Gucci Gang, despertando la curiosidad de sus millones de seguidores y generando un sinnúmero de comentarios en torno a la identidad de la mujer que aparece en la publicación.

Sin embargo, Lil Pump fue más allá y pidió a sus fanáticos que lo ayudaran a encontrar a la policía en Instagram, insinuando que quería conocerla mejor: “Cuando yo te vi fue amor a primera vista (...) No existe distancia que nos pueda alejar. Manejaría hasta el fin del mundo por usted. Ayúdenme a encontrar su cuenta de Instagram, por favor, para conocerla mejor”.

El llamado del artista provocó una avalancha de reacciones, y mientras algunos aplaudieron su atrevimiento y lo celebraron con humor, otros cuestionaron si era apropiado exponer públicamente a una funcionaria que aparece en ejercicio de sus labores.

Hasta el momento, no hay información oficial sobre la identidad de la agente ni un pronunciamiento de la Policía Nacional respecto al episodio. Lo cierto es que la imagen ya circula ampliamente en redes sociales y portales de entretenimiento, convirtiéndose en tema de conversación.

¿Qué conexión tiene Lil Pump con Colombia?

Lil Pump, cuyo nombre real es Gazzy Fabio García, nació en Miami, pero ambos sus padres son de Colombia. Se divorciaron cuando él tenía seis años.

Esa herencia latinoamericana ha sido parte de la identidad de Lil Pump, aunque su vida y carrera se han desarrollado mayormente en Estados Unidos.

A pesar de que no hay muchas declaraciones en que destaque su vínculo emocional o artístico con Colombia (más allá de sus raíces familiares), el hecho de tener padres colombianos lo ubica dentro del grupo de artistas latinos con visibilidad internacional que pueden conectar con el público colombiano no solo por la música, sino por ese lazo de sangre y cultura compartida.