El testimonio de la hermana de Matthew Perry que expone una dolorosa traición familiar

La muerte de Matthew Perry, recordado mundialmente por interpretar a Chandler Bing en la serie ‘Friends’, continúa generando preguntas sobre los últimos años de su vida. A casi tres años de su fallecimiento, una docuserie de Netflix recupera los testimonios de familiares y amigos que acompañaron al actor durante su lucha contra las adicciones y ofrece una mirada a las circunstancias que rodearon sus últimos meses.

Uno de los relatos que más ha llamado la atención es el de su hermana, Mia Perry Bowick, quien habló ante las cámaras sobre el impacto que tuvo para su familia conocer la participación de Kenneth Iwamasa, asistente personal del artista, en los hechos relacionados con su muerte.

La hermana de Matthew Perry habló de la traición que sintió su familia

En ‘The One About Matthew Perry’, producción de tres episodios estrenada el 27 de octubre de 2026, Bowick recordó la relación que Iwamasa había mantenido durante años con su hermano y explicó por qué conocer su implicación en el caso fue especialmente doloroso.

Según relató, el asistente llevaba cerca de tres décadas vinculado al entorno de Perry y conocía las dificultades que enfrentaba debido a sus problemas de adicción. Por eso, su participación en los hechos resultó difícil de asimilar para la familia, que esperaba que las personas cercanas al actor contribuyeran a protegerlo.

“Kenny conoce a mi hermano desde hace 30 años. Sabe contra qué está luchando”, expresó Bowick en la docuserie, según recogió el medio estadounidense The Washington Post.

La hermana de Matthew Perry también cuestionó las decisiones que tomó Iwamasa mientras acompañaba al actor. Consideró que pudo haber renunciado a su trabajo o advertido a algún integrante de la familia sobre lo que estaba ocurriendo.

“Podría haber hecho muchas cosas diferentes”, manifestó al recordar el impacto de conocer los hechos. Bowick describió el sentimiento que experimentó como una profunda traición y aseguró que llegó a sentirse engañada.

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¿Qué se sabe sobre la participación de su asistente en el caso?

Matthew Perry murió el 28 de octubre de 2023, a los 54 años. El informe forense determinó que la causa de su muerte fueron los efectos agudos de la ketamina y clasificó el fallecimiento como accidental.

La investigación posterior estableció que varias personas participaron en la cadena de suministro de la sustancia. Entre ellas estaba Iwamasa, quien admitió haber administrado ketamina al actor sin autorización médica y se declaró culpable de conspirar para distribuirla, con resultado de muerte. En mayo de 2026 recibió una condena de tres años y cinco meses de prisión.

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El caso también involucró a los médicos Salvador Plasencia y Mark Chavez, al intermediario Erik Fleming y a Jasveen Sangha, señalada como proveedora de la ketamina que terminó vinculada con el fallecimiento. Los cinco acusados recibieron condenas por delitos relacionados con el caso.

La docuserie retoma estos antecedentes judiciales y los conecta con los recuerdos de quienes conocieron a Perry durante décadas. Sin embargo, su principal aporte no consiste en modificar las conclusiones de la investigación, sino en mostrar el impacto emocional que tuvo la muerte del actor en su familia y en las personas que confiaban en quienes formaban parte de su entorno.

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