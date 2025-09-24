El video de Beéle con Shakira que sorprendió en redes sociales: “No lo esperaba”

Hace algunas horas, el cantante colombiano Beéle sorprendió a sus más de tres millones de seguidores al publicar en su cuenta de Instagram un breve video en el que aparece bailando con Shakira. La escena, grabada en lo que parece ser un estudio de ensayo en Miami, muestra a la barranquillera moviéndose al ritmo de la canción “Currucuchú” mientras ambos comparten risas y complicidad.

El clip, de apenas unos segundos, acumuló en cuestión de horas cientos de miles de “me gusta” y comentarios que celebran la química entre los artistas. La presencia de Shakira —quien este año ha sido tendencia mundial por su regreso a los escenarios y recientes colaboraciones— bastó para que el video se viralizara.

“Esto es Colombia al 100%, ¡dos talentos imparables juntos!“, “Shakira no envejece y Beéle cada vez suena mejor, qué gran dúo”, o “Si de este baile sale una canción, será un hit asegurado”, fueron algunos comentarios que acompañaron la publicación.

Otros expresaron su emoción por una posible colaboración: “Ya me imagino el tema: ritmos del Caribe mezclados con esa voz única de Shak. ¡Por favor confirmen que se viene algo grande!”, señaló otro seguidor.

Ni Beéle ni Shakira han confirmado si el encuentro forma parte de un proyecto musical. Sin embargo, la publicación llega en un momento en el que ambos artistas han estado alimentando expectativas: Beéle, consolidado como una de las voces jóvenes más prometedoras del urbano colombiano, y Shakira, quien ha demostrado su interés en explorar nuevos sonidos y trabajar con figuras emergentes.

En menos de doce horas, la publicación superó las 500 mil reproducciones y se compartió en cuentas de fanáticos alrededor del mundo. Algunos portales de entretenimiento interpretaron el baile como una señal de que un sencillo conjunto podría estar en camino, mientras otros recordaron que Shakira suele sorprender a sus seguidores sin previo aviso.

Por ahora, el breve encuentro entre Shakira y Beéle es suficiente para mantener a los fans expectantes. Si algo ha quedado claro es que, cuando dos de los artistas colombianos más influyentes del momento se encuentran en un mismo escenario —aunque sea improvisado—, las redes sociales no tardan en arder.