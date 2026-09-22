El video de Beéle y Cara que desató rumores de reconciliación: “Es lo correcto”

Beéle y Camila Rodríguez, conocida en redes sociales como Cara, compartieron una relación durante varios años, construyendo una familia junto a sus dos hijos, Ethan y Paolo. Aunque eran una de las parejas más sólidas de la industria musical, en 2024 todo cambió cuando empezaron a surgir acusaciones sobre una supuesta infidelidad del cantante con la influencer venezolana Isabella Ladera. Cara decidió hablar públicamente sobre el tema y afirmó que Beéle le había sido infiel en varias ocasiones. También compartió que uno de los momentos más difíciles de su vida ocurrió durante el nacimiento de su segundo hijo, cuando ella tuvo que permanecer en una unidad de cuidados intensivos tras el parto.

Beéle, por su parte, también compartió su perspectiva en medio de la controversia, lo que llevó a que surgieran varios conflictos relacionados con su relación y la crianza de sus hijos. La separación terminó en una batalla legal. En agosto de 2025, una comisaría de familia determinó que Beéle había sido víctima de violencia intrafamiliar y le otorgó medidas de protección. Esta decisión llegó tras una serie de denuncias y versiones contradictorias entre el cantante y Rodríguez.

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¿Beéle y Cara Rodríguez se reconciliaron?

Pese a la tensión que hubo entre los dos, ambos continuaron en contacto por el bienestar de sus dos hijos. En 2025 Cara fue al concierto de Beéle en Bogotá con Ethan y Paolo. La presencia de la creadora de contenido desató rumores sobre un posible acercamiento, pero ella aclaró que su asistencia fue principalmente como madre, para que sus dos hijos pudieran estar con su papá en un momento tan significativo de su carrera.

Ahora, en las últimas horas ambos fueron vistos juntos durante una celebración relacionada con uno de sus hijos, alimentando los rumores en redes sociales sobre una posible reconciliación. El cantante y la influenciadora se encontraron en la fiesta de cumpleaños de Paolo, su hijo menor. Uno de los momentos que más revuelo causó fue cuando ambos posaron juntos. En las imágenes se observa al cantante, con su brazo alrededor de Cara. Además, quedó registrado un toque entre sus manos, lo que generó muchos comentarios.

“Qué tiene de malo que se la lleven bien. Es lo correcto”, “él está ahí por sus hijos, los problemas de adultos son cosas de adultos”, “me encanta la madurez, aunque no son pareja, son y serán los padres de sus hijos”, “siempre van a ser familia”, “esa agarradera qué”, “si él no le hubiese sido infiel me gustaría que regresaran”, “él agarró con propiedad y no soltó”, “no la juzgo, es el papá de sus hijos”, “ojalá hayan regresado”.

Estas imágenes generaron revuelo en redes sociales porque, tras su ruptura, Cara inició una relación con el productor y DJ Jake Castro. Sin embargo, hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado que hayan terminado, y tampoco Beéle o Rodríguez han revelado que se dieron o no una segunda oportunidad.