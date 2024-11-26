Elder Dayán anuncia la llegada de su cuarto hijo: “Será un varón y llevará mi nombre”

El cantante vallenato Elder Dayán Díaz sorprendió a sus seguidores al anunciar, en una emotiva celebración familiar, que se convertirá en padre por cuarta vez. La noticia, que compartió a través de sus redes sociales este 25 de agosto, estuvo acompañada de un mensaje de gratitud y alegría por la nueva etapa que afronta junto a su esposa y sus hijas.

En el video publicado, grabado frente al mar Caribe, el artista reveló que el nuevo integrante de su familia será un varón y que llevará su propio nombre: Elder Dayán Jr.. “Le pedí a Dios que me regalara un hijo sano y aquí está la bendición. Les comparto mi felicidad con todo el corazón”, expresó el hijo de Diomedes Díaz, visiblemente emocionado.

El anuncio ha causado gran revuelo entre sus seguidores, quienes lo han colmado de mensajes de felicitación y buenos deseos. No es la primera vez que el artista habla de su deseo de ampliar la familia. En entrevistas previas, Elder Dayán había confesado que quería tener una familia numerosa, tal como su padre, y que soñaba con la llegada de un niño. Incluso aseguró que, si no lo lograba de manera natural, no descartaba recurrir a la ciencia médica para cumplir ese propósito.

Con este nuevo embarazo, Elder Dayán será padre de cuatro hijos, tres niñas y, ahora, un niño, lo que para él representa la realización de un anhelo muy personal. “Quiero que mi hijo llegue rodeado de amor y salud, y que sea motivo de unión para nuestra familia”, agregó el intérprete, quien actualmente disfruta de un sólido momento artístico con presentaciones dentro y fuera del país.

La noticia no solo marca un capítulo importante en su vida personal, sino que también ha sido celebrada por la comunidad vallenata, que ve en Elder Dayán a uno de los herederos más destacados del legado de Diomedes Díaz. La llegada de Elder Dayán Jr. simboliza, para muchos de sus fanáticos, la continuidad de una historia musical y familiar que sigue escribiéndose con fuerza en el género.