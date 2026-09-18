Eliana Moreno, periodista de Telemundo fallecida al caer helicóptero, estaba comprometida

El pasado martes 15 de septiembre la periodista latina Eliana Moreno estaba reportando un accidente de carretera en Los Ángeles, desde el aire, a bordo del helicóptero en el que trabajaba a diario para Telemundo 52 y NBC, cuando la aeronave se desplomó cerca del Valle de San Fernando. Ella y el piloto George Marciniw, con más de 30 años de experiencia volando, murieron. Una tercera persona en tierra identificada como un turista de origen latino también falleció.

Eliana Moreno era periodista, fotógrafa y estaba próxima a casarse

La joven de 38 años, nacida en Orange, California, graduada de Periodismo y Ciencia Política de la Universidad de Chapman estaba comprometida en matrimonio, según se estableció.

Su novio Robert Barrientos le pidió matrimonio durante un viaje a Tennessee en el 2025. Ella y su Robert solían compartir su amor por los animales y su afición por correr. La última actividad deportiva de la apreja fue una media maratón que completaron. La periodista se mostró satisfecha publicando el resultado en sus redes sociales y agradeciendo a su prometido su apoyo.

La última publicación de Eliana Moreno

Eliana, quien se especializaba en periodismo aéreo y llevaba 15 años reportando desde los aires, compartió en su Instagram hace varias semanas la que se convertiría en su última publicación en esa red. Se trata de un clip en el que relataba cómo era su trabajo diario, que consistía en cubrir las emergencias o persecuciones de la ciudad desde el aire. Eliana era reconocida como la voz de las alturas en NBC4 y Telemundo 52.

El post fue publicado el 31 de julio en colaboración con Whiteman Airport.

El helicóptero que muestra en el relato es el mismo que cayó sobre el área angelina de Chatsworth. Antes del fatal accidente, cuyas causas son investigadas por las autoridades aeronáuticas, en la transmisión se escuchó lo que parece ser una alarma y la voz de la reportera que dice al piloto "¿No puedes subir?".

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