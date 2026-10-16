Elizabeth Holmes: historia real y más sobre la mujer detrás de ‘You can see everything’

Durante años, Elizabeth Holmes fue presentada como una de las grandes promesas del mundo empresarial estadounidense. Antes de cumplir los 30 años había fundado una compañía de biotecnología, conseguido cientos de millones de dólares de inversionistas y construido una imagen de joven emprendedora capaz de transformar la medicina. Sin embargo, detrás de esa historia de éxito estaba uno de los mayores escándalos empresariales de Silicon Valley.

Ahora, Holmes vuelve a ocupar titulares con ‘You Can See Everything’, película documental dirigida por Nathan Fielder y Lance Oppenheim, que llegó a los cines de Estados Unidos este 16 de octubre y que está disponible en Apple TV. La producción se acerca a la empresaria en los días previos a su ingreso a prisión y propone una mirada diferente a una historia que ya ha sido contada en libros, investigaciones periodísticas y producciones de ficción.

¿Quién es Elizabeth Holmes?

Nació en Washington D. C. y desde joven mostró interés por la tecnología y los negocios. En 2002 ingresó a la Universidad de Stanford para estudiar Ingeniería Química, pero abandonó la carrera antes de graduarse para concentrarse en su proyecto empresarial.

Con apenas 19 años fundó una compañía que posteriormente se convertiría en Theranos. Su propuesta consistía en transformar la manera en que se realizaban los análisis de sangre: la empresa aseguraba que podía obtener una gran cantidad de resultados médicos a partir de una muestra diminuta de sangre.

La idea consiguió rápidamente la atención de inversionistas y figuras importantes del mundo empresarial. Elizabeth Holmes construyó además una imagen cuidadosamente controlada: vestía casi siempre de negro, hablaba con una voz grave y se presentaba como una emprendedora determinada a cambiar la industria de la salud.

Theranos llegó a estar valorada en miles de millones de dólares y Holmes se convirtió en una de las empresarias más conocidas de Estados Unidos. Sin embargo, la tecnología que había llevado a la compañía a ese lugar no funcionaba como se había presentado.

El escándalo que cambió su historia

En 2015, una investigación del periodista John Carreyrou, de The Wall Street Journal, comenzó a revelar las dificultades que Theranos enfrentaba para realizar las pruebas que prometía. Las investigaciones posteriores mostraron que la empresa no podía realizar con sus propios dispositivos toda la variedad de análisis que había promocionado.

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El caso terminó en los tribunales. En 2022, un jurado declaró culpable a Holmes de conspiración para defraudar a inversionistas y de tres cargos de fraude electrónico relacionados con ellos. La justicia estadounidense determinó que había engañado a inversionistas sobre aspectos fundamentales de la tecnología y las posibilidades de Theranos.

Holmes fue condenada a 11 años y tres meses de prisión y comenzó a cumplir su sentencia en mayo de 2023.

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¿Qué muestra el nuevo documental?

‘You Can See Everything’ se diferencia de las anteriores producciones sobre Holmes porque permite observarla desde una perspectiva mucho más cercana. Fielder y Oppenheim tuvieron acceso a Holmes, a su pareja, Billy Evans, y a sus hijos durante los 34 días anteriores a su ingreso a prisión.

La película fue desarrollándose durante varios años y terminó convirtiéndose en un retrato mucho más amplio que una simple reconstrucción del caso Theranos.

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La producción también muestra la manera en que Elizabeth Holmes ha contado su propia historia. Uno de los elementos centrales es que ella continúa sosteniendo que nunca mintió, una postura que contrasta con la condena que recibió por fraude a inversionistas. El documental explora precisamente esa tensión entre la imagen que la empresaria tiene de sí misma, la versión que ha presentado públicamente y los hechos establecidos durante el proceso judicial.

Esta historia ya había llegado a la ficción con ‘The Dropout’, miniserie de Hulu protagonizada por Amanda Seyfried, quien ganó un Emmy por interpretar a la empresaria. No obstante, ‘You Can See Everything’ marca un precedente distinto: es la primera producción audiovisual sobre su historia que cuenta con la participación directa de la propia Holmes, quien vuelve a quedar frente a las cámaras para abordar el caso que transformó su vida y la convirtió en una de las figuras más controversiales de Silicon Valley.

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