Ella es Jenifer Camacho, la nueva novia de William Levy: a qué se dedica y más

Durante más de 20 años, William Levy estuvo casado con la actriz y presentadora Elizabeth Gutiérrez, madre de sus dos hijos Christopher y Kailey. Durante ese tiempo, la pareja tuvo varias separaciones y reconciliaciones; sin embargo, en abril del 2024 le pusieron punto final a su historia de amor.

Desde entonces, cada uno tomó su propio camino, priorizando su bienestar y el de sus hijos. Hasta el momento, ninguno de los dos se había mostrado en una nueva relación sentimental. Este fin de semana, el actor de Café, con aroma de mujer, sorprendió a sus seguidores al presentar públicamente a su nueva novia. A través de sus redes sociales, Levy compartió una fotografía junto a la mujer que conquistó su corazón, generando una ola de reacciones entre sus fanáticos.

Novia de William Levy. Fotografía por: Instagram

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“Elizabeth es una mujer bella y también encontrará a quien la ame y la respete, si algo ya no funciona es mejor cortarlo”, “él vive como quiere y con quien quiere”, “qué bueno que Levy rehace su vida, felicidades”, “la única verdad de esta información es que William está enamorado de nuevo”, “qué felicidad verte enamorad, te mereces lo mejor”, “la chica se ganó la lotería”, fueron algunos comentarios que hicieron los internautas.

¿Quién es Jenifer Camacho, la nueva novia de William Levy?

Jennifer Camacho es una joven puertorriqueña que recientemente acaparó la atención del público debido a su relación con el actor William Levy. Antes de este romance, llevaba una vida alejada del mundo del espectáculo, manteniendo un perfil bajo. De profesión, la nueva novia del actor es enfermera de cuidados intensivos, un rol que requiere una amplia formación y una dedicación constante en situaciones médicas complejas. Estudió en la Universidad de Florida Central, donde se graduó en 2023, consolidando así su experiencia en el campo de la salud.

Pese a que ya se hizo pública su relación con Levy, Jennifer continúa manejando un bajo perfil. En su cuenta de Instagram tiene 136 mil seguidores, pero solo cuenta con 18 publicaciones donde presume su figura. Se desconoce su edad; sin embargo, usuarios en redes sociales afirman que es mucho más joven que el actor, quien actualmente tiene 45 años. También se desconoce cuánto tiempo llevan juntos ni cómo ni cuándo se conocieron, pero por las imágenes que circulan en redes sociales, se ven muy enamorados.