Ella es Karime Borja, la presentadora que perdió a Mateo Lapo, su hijo de 4 años

Por estos días, el nombre de Karime Borja ha protagonizado titulares en medios de comunicación nacionales e internacionales por su desgarradora historia. La presentadora de televisión y exreina de belleza, originaria de Guayaquil, Ecuador, enfrenta la dolorosa pérdida de su hijo Mateo Lapo, de 4 años.

¿Qué le pasó al hijo de Karime Borja?

El pasado 17 de septiembre falleció Mateo Lapo, el hijo de la presentadora Karime Borja. El niño llevaba tres años en coma luego de haber sufrido un accidente cuando, en noviembre del 2021, celebraba su cumpleaños número 2.

En la fiesta, Mateo cayó a una piscina donde, al parecer, duró sumergido durante 15 minutos mientras fue rescatado. El pequeño fue atendido por el cuerpo médico, y aunque fue reanimado, el tiempo que duró sin oxígeno le causó una lesión cerebral por hipoxia isquémica que lo dejó en coma inducido.

El niño se encontraba al cuidado de su padre, quien estaba separado de la presentadora. “Yo cojo el teléfono y gritaba qué pasa qué pasó. Entonces me dice ‘Mateito se ahogó, Mateito falleció, Karime no sé qué hacer’. En ese momento yo le grité, ‘Haz algo, haz algo’, él estaba desesperado y la familia estaba gritando”, contó hace un tiempo Borja, sobre el momento en el que su expareja la llamó para contarle lo que había sucedido con su hijo.

Mateo recibió múltiples hospitalizaciones y tratamientos intensivos para salvar su vida, pero pese a los esfuerzos médicos y la lucha de su familia, el pequeño falleció.

Días antes, la presentadora había publicado un conmovedor mensaje: “Amo cuidar de ti, me llena el alma tener el privilegio de que mientras tú decidas seguir en esta tierra de mi mano, el tiempo que Dios nos regale, yo puedo agarrarte fuerte, amarte, cuidarte mucho y obvio ponerte bien guapisísimo. Gracias por hacerme feliz a nuestra manera que es única. Dentro de lo doloroso que ha sido ver caer tu pelito por tanta medicina... hoy nuestra pequeña peluquería me hizo reír y disfrutarte como tanto me gusta. Gracias por recordarme el significado del amor. Te amo Mateo más que a mi propia vida, hasta la eternidad”.

Desde el accidente del niño, la también modelo se retiró del foco mediático, dejó la televisión para dedicarse al cuidado de su hijo. Hace un tiempo reapareció para dar un mensaje de concientización sobre la seguridad en el agua.

Sus amigos y seguidores le han dejado mensajes de aliento y fortaleza en este difícil momento que atraviesa por la pronta partida de su hijo. “Mateito tuvo grandes guerreras en el plano terrenal, su mamá, su abuela y demás familiares a su cuidado”, “eres puro amor”, “un amor para toda la vida y eternidad”, “te abrazo fuerte @karimeborja qué dolor tan grande. No hay palabras para un consuelo”.

Conmovedoras palabras de Karime Borja a su hijo

En medio de las exequias del niño, la presentadora le dedicó unas emotivas palabras de despedida. “Mateo de mi vida, todo te lo dije en vida. Todo fue tan repentino y te agradezco por haberme esperado para despedirte... Nos cogiste de sorpresa a todos. El momento en que llegué y te vi, solo pude decirte al oído ‘hasta aquí nos trajo la vida, mi amor. Te amo con oda mi alma, sé feliz y a descansar, que mami y papi van a estar bien, porque ya lo diste todo”.