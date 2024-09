Mara Cifuentes lamentó el resultado de su cirugía facial: “era perfecta”

A finales del 2023, Mara Cifuentes reveló que se había sometido a una cirugía estética para perfilar su rostro para que se viera más femenino. La modelo transgénero había expresado su emoción, pero al cabo de unos días reapareció en sus redes sociales asegurando que no se sentía a gusto con el resultado.

Durante este año, la modelo transgénero ha preocupado a sus seguidores, pues en varias oportunidades, ha aparecido en sus redes sociales pidiendo ayuda a sus seguidores para salir de viejos y malos hábitos que ha tenido. Incluso, durante un tiempo estuvo en rehabilitación para tratar su adicción a las drogas.

¿Qué le pasó a Mara Cifuentes?

Aunque hace unos meses ya había expresado su tristeza porque el resultado de su feminización facial no fue lo que esperaba. “Me ha pesado tanto esta cirugía que de verdad voy a tener que borrar todas mis fotos de antes porque cada vez que me veo me recuerda lo estúpida que soy. Extraño mi vieja cara”, dijo en ese momento.

Esta semana volvió a aparecer en su cuenta de Instagram refiriéndose nuevamente a ese tema, asegurando que se siente arrepentida. “Mi cara era perfecta para mi gusto y solo por querer quitarme un poquito de frente, terminé con una órbita más abierta que la otra y mis cejas cambiaron de forma”, escribió en una historia.

La joven publicó unas imágenes mostrando el antes y el después del procedimiento estético. “Esto me pasa por irme a operar por publicidad a Bucaramanga. No volvió a ser lo mismo cuando me tomo fotos, el registro cambió mucho y la parte recta de mis cejas que quería conservar se fue. Me gustaba mucho lo que tenía, por eso me siento de esa manera y apenas lo estoy asimilando. Pero ver las fotos de antes, me rompen el corazón. La cagué horrible”.

La modelo, quien se dio a conocer cuando participó en el concurso La agencia: batalla de modelos, aseguró que, desde que le hicieron esa cirugía, se ha sentido insegura a la hora de realizar su trabajo. Cada vez que ve una foto reciente la compara con imágenes de antes.

“Yo amo mi trabajo, pero siempre soy consciente de mi ojo y tengo una inseguridad horrible con ese ojo y estoy trabajando en ella. Llevo un profundo arrepentimiento todo el tiempo cuando veo mi retrato, porque la realidad es que no me gustó el resultado... Mi ojo está súper abierto... Y es peor de lo que creen porque esto me ha afectado horrible y no puedo dejar de pensar en eso. Soy una hueva. La mayoría de tiempo la paso pensando en eso y ya fue hace casi un año”.

Pese a su arrepentimiento, la modelo ha sido elogiada por sus seguidores: “hermosa”, “puedes hacer lo que quieras, pero siempre por dentro y por fuera SIEMPRE serás PERFECTA”, “de todas las maneras eres arte”, “más linda que nunca”.