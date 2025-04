Ella es la actriz de La casa de papel que es boxeadora. Peleará por título mundial

La española Jennifer Miranda apareció en la temporada cinco de La casa de papel. Allí fue Arteche, una ruda e implacable paramilitar que recibía órdenes del comandante Sagasta, que no titubeaba en sus decisiones y acciones.

Como buena parte de los actores que intervino en la serie, Jennifer logró popularizarse, sin embargo, ella dejó los estudios de televisión y se encaminó hacia el gimnasio, pues tenía en mente destacarse como boxeadora. Así cambió los guiones y las grabaciones, por guantes y entrenamientos.

Jennifer Miranda ahora es ‘La Tormenta Miranda’

En el boxeo es conocida como ‘La Tormenta Miranda’ y ya se ganó el titulo de la amateur más galardonada de este deporte femenino. Ha sido nueves veces campeona en España como no profesional y dos veces como profesional.

Miranda se proclamó campeona interina en enero de 2024 al vencer por decisión unánime a su contrincante argentina, Lara Altamirano. Hasta el momento no ha perdido ninguna pelea.

Además posee un título intercontinental, el WBA Intercontinental en peso pluma. Según lo registrado en diálogo con Hola, Jennifer, a sus 38 años, podría ser la primera boxeadora española en coronarse campeona absoluta de su categoría, Super Pluma, esto si logra imponerse sobre Alycia Baumgardner, actual campeona en super Pluma de la CMB y la OIB. Sería la primera española en lograr tal hazaña.

Así se convirtió en boxeadora Jennifer Miranda

Los inicios de Jennifer Miranda en el boxeo se dieron de forma causal, pues trabajaba para obtener el título de educación física, como también lo tenía su padre, quien fue nadador olímpico en Costa Rica, entonces quiso practicar kickboxing . Su idea era convertirse en profesora de instituto de Educación Física : “Un compañero del gimnasio me contó que, si ganaba el campeonato de España de boxeo que se iba a celebrar en un mes, podía entrar a la Universidad sin tener que alcanzar la nota de corte, (a la que igual no llegaba), y me dije: ‘voy’. No tenía ni idea, no sabía las reglas… y gané el campeonato de España”, dijo a Hola sobre esos comienzos que marcarían su vida.

“El boxeo me ayudó mucho porque un deportista tiene que tener mucha seguridad: en ese segundo que dudas puedes recibir un golpe, y pienso que a las actrices les pasa lo mismo. Tienes que tener una seguridad muy fuerte en ti misma”, mencionó en la misma entrevista.

Por ahora esta enfocada en la pelea contra Alycia del próximo 11 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, que será emitida por la plataforma de streaming Netflix. Jennifer será la coestelar del combate de trilogía entre Katie Taylor y Amanda Serrano.

Sobre su paso por la famosa serie española del robo al Banco de la Moneda mencionó: “Todo lo que viví durante y depsués de rodar ‘La Casa de papel’ fue impresionante. Tuve qe dejar de lado muchas cosas y , a la hora de elegir, me quedé con el camino que he forjado toda m vida: el boxeo... Cuando acabe mi carrera, o cumpla mi principal objetivo, que no es otro que conseguir un campeonato del mundo, ya veremos qué pasa”, dijo la boxeadora.

