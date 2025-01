Ella es la esposa de Rey Ruiz, de ‘Yo me llamo’. Llevan 35 años juntos

El denominado ‘bombón’ de la salsa, que ahora está en la pantalla colombiana en ‘Yo me llamo’ en calidad de jurado del reality musical, ha sido por décadas un artista muy admirado, no solo por canciones éxito como ‘Mi media mitad’, ‘No me acostumbro’ y ‘Amiga’, sino porque también es un hombre guapo que despierta suspiros en sus followers.

Rey, nacido en Cuba hace 58 años, además de tener una notable carrera que ya superó los 40 años cantando, también ha conformado una familia admirable en la que su esposa, nacida en República Dominicana, ha sido parte fundamental.

Ruiz ha dejado claro que en su proceso, la dominicana ha sido vital. En declaraciones dadas al programa ‘La Red’ de Caracol, el artista contó que parte del éxito de su matrimonio es justamente la constante cercanía con su compañera sentimental, pues ella además de ser su esposa, es quien administra sus finanzas y buena parte de su agenda.

En declaraciones a ‘La Red’, el artista de 58 años reveló que el éxito de su matrimonio “si tienes tolerancia, amor, cariño, eso va a durar...mi esposa no trabaja, está pendiente todo el tiempo... todas esas cosas definen una relación”, explicó Ruiz sobre cómo es su cotidianidad con Sonia Machado, una dominicana que lo ha acompañado por más de tres décadas.

Rey Ruiz y su esposa Sonia llevan más de 35 años juntos

Rey y Sonia se casaron hace 35 años, cuando él tenía 32 y ya era una estrella de la salsa. “Hoy brindo por nosotros, por nuestra vida juntos por las altas y bajas que nos han permitido crecer juntos en estos 35 años que hoy cumplimos, por cada una de las batallas que hemos librado y por todo lo hermoso que hemos vivido y creado juntos. Como comentábamos esta tarde, somos afortunados”, escribió el pasado 4 de mayo. Esto quiere decir en el próximo mayo la pareja celebrarán 36 años juntos.

Rey y Sonia celebraron 35 años juntos en mayo del 2024 Fotografía por: Instagram

Volviendo a las declaraciones de Rey sobre su esposa indicó que contrario a lo que ocurre en otras relaciones de artistas, su esposa no es celosa con la cercanía de las fans de él. “Algo que es importante es que mi esposa no es celosa para nada, es por eso, quizá que hemos durado tanto...tenemos una relación bonita, no tenemos una relación tirante…”

Rey y Sonia son padres de Laura y también son muy activos en redes sociales y muestran sus distintos viajes por el mundo cuando están de vacaciones.

