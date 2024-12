¿Por qué Sebastián Caicedo y Juliana Diez tuvieron un noviazgo en celibato?

Sebastián Caicedo y su novia Juliana Diez se comprometieron el pasado mes de octubre. Sus seguidores esperaban que la boda fuera en el 2025, no obstante, la pareja sorprendió al casarse esta semana en un ceremonia íntima en una finca en Llano Grande, Antioquia.

Según declaraciones dadas a la revista People en español, la pareja no tuvo relaciones sexuales antes de dar el si porque así lo decidió. Esta información tomó por sorpresa a algunos cibernautas que creían incluso que el actor y su novia convivían, pero ella fue categórica al respecto.

“Desde el momento que nos conocimos fuimos muy claros de que no era un tiempo de ‘a ver qué pasa’. Ahora las relaciones son desechables. Para nosotros era importante tener un norte para saber a dónde nos dirigimos. Lo teníamos muy claro, pero teníamos que sanar juntos, apoyándonos y obviamente orando para que fuera este tiempo. Estoy feliz. ¿Por qué nos casamos en esta temporada? ¿Por qué tan cerquita del compromiso? Porque Sebas y yo no vivimos juntos. Nunca hemos vivido juntos y esto es algo que en todas las relaciones es normal [decir:] ‘Somos novios, vivamos juntos y luego nos casamos’. Nosotros no vivimos juntos porque decidimos guardarnos, tener una relación en donde nos enfocamos en seguir creciendo en lo profesional, en nuestra relación con Dios, en poder darle un testimonio a mi niño que tiene 7 años”, dijo Juliana.

Podría interesarte: Ana María Estupiñán: así fue su noviazgo a la distancia y en celibato

Sebastián Caicedo y Juliana Diez tuvieron un noviazgo con celibato

Pero ¿cuál es la razón por la cual los novios decidieron el celibato? La explicación está en la fe que los dos profesan. Recordemos que Sebastián se convirtió el cristianismo recién se separó de Carmen Villalobos hace ya más de tres años. En una iglesia de esta doctrina conoció a Juliana y allí comenzó a ser miembro de la congregación. Dentro de las reglas que se plantean en dicha institución, basadas en la Biblia, está justamente el limitar las relaciones sexuales solamente a la parejas que ya están casadas. En los noviazgos cristianos no están permitidas las relaciones íntimas y por supuesto, tampoco la convivencia.

De ahí que el romance de la empresaria y el actor estuviera regido por el celibato. A Sebastián y a Juliana los casó, como es usual en los matrimonios cristianos, un pastor.

Otras parejas que se han guardado de esta manera hasta el matrimonio y que también profesan esta fe son: Evaluna y Camilo Echeverry; Lucía Aldana y Pedro Pallares; Ana María Estupiñán y Mattías Bilyn.

Aquí más noticias que son tendencia