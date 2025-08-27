Ella es la hija de Patricia Grisales: la comparan con su tía Amparo Grisales

Patricia Grisales se convirtió en la más reciente eliminada de MasterChef Celebrity Colombia, concurso del Canal RCN que ya atraviesa la recta final de su séptima temporada. Durante la competencia, la actriz demostró sus habilidades culinarias y se ganó el cariño de varios televidentes, pero su salida ocurrió en un reñido reto de eliminación. Fue justamente en ese momento cuando dedicó su preparación a su hija Gabriela Correa, gesto que despertó la curiosidad del público por saber más sobre ella.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

¿Quién es la hija de Patricia Grisales y por qué la comparan con Amparo Grisales?

Gabriela, la única hija de Patricia, tiene 25 años y ha logrado abrirse un espacio propio en redes sociales gracias a su trabajo como nutricionista y al contenido que comparte sobre bienestar, ejercicio y hábitos saludables. Aunque se ha mantenido alejada de la televisión, su nombre ganó protagonismo en los últimos días luego de que su mamá hablara de ella en MasterChef Celebrity, despertando la curiosidad de quienes siguen el reality y quieren saber más de esta joven.

En plataformas digitales, la hija de Patricia Grisales suele mostrar aspectos de su día a día: rutinas de entrenamiento, recetas que promueven una alimentación equilibrada y hasta sus aficiones deportivas, entre ellas el ciclismo. Su comunidad destaca la disciplina con la que lleva su estilo de vida, algo que, según ha contado Patricia, también se refleja en el rendimiento académico que tuvo durante su formación profesional. Para la actriz, su hija no solo heredó rasgos físicos de la familia Grisales, sino también una determinación que la ha llevado a destacarse en lo que hace.

Ese parecido físico, de hecho, es lo que más ha llamado la atención entre los seguidores que han llegado al perfil de Gabriela por recomendación de su mamá. Varias de sus publicaciones están llenas de comentarios en los que usuarios aseguran que tiene un aire evidente a su tía, Amparo Grisales, una de las figuras más emblemáticas de la televisión colombiana. “Es igualita a Amparo”, “la misma elegancia” o “es Amparo en versión joven” son algunas de las frases que se repiten entre quienes comparan sus rasgos, su porte y hasta la manera en que se mueve frente a la cámara.