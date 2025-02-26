¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Ella es la mamá de Emiliano, el hijo mayor de Pepe Aguilar

Carmen Treviño fue pareja del cantante a inicios de los años noventa, cuando el padre de Ángela Aguilar comenzaba a consolidar su carrera como intérprete de música ranchera.

22 de agosto de 2025
En el mundo del espectáculo, los Aguilar han construido un legado artístico que traspasa generaciones. Sin embargo, entre las historias familiares que rodean a la dinastía, poco se sabe de Carmen Treviño, la primera esposa de Pepe Aguilar y madre de su primogénito, Emiliano Aguilar Treviño.

¿Quién es Carmen Treviño?

Carmen Treviño fue pareja del cantante a inicios de los años noventa, cuando Pepe Aguilar comenzaba a consolidar su carrera como intérprete de música ranchera. De ese matrimonio nació Emiliano, quien se convirtió en el primer heredero de la tradición artística familiar. Aunque la relación entre Pepe y Carmen no prosperó, ella asumió la crianza de su hijo, alejándose en gran medida de los reflectores.

Treviño no era ajena a la música. Con una voz que prometía abrirle camino en la escena romántica de México, lanzó varios temas que alcanzaron cierta popularidad, entre ellos las baladas “Quiero ser” y “Te amo así”. Sin embargo, su faceta de madre la llevó a priorizar la vida familiar. “Sacrificó su carrera para criarme”, ha dicho en varias ocasiones Emiliano Aguilar, quien reconoce el esfuerzo de su mamá durante su infancia y adolescencia.

¿Cómo es la relación entre Carmen Treviño y Emiliano Aguilar?

En declaraciones públicas, Emiliano ha señalado que Carmen Treviño no solo cumplió el rol de madre, sino también el de padre. “Ella fue madre y padre hasta que llegó mi padrastro”, expresó en una entrevista, dejando ver la admiración y respeto que siente por la mujer que lo formó lejos de los escenarios dominados por su padre y los demás Aguilar.

Hoy, Carmen Treviño mantiene un bajo perfil mediático, aunque su nombre volvió a sonar con fuerza en los últimos meses, luego de que su hijo defendiera su figura ante críticas en redes sociales. Emiliano la ha descrito como una mujer fuerte y amorosa, que supo sostenerlo en momentos difíciles, incluso durante su propia etapa de escándalos y tropiezos personales.

Mientras Pepe Aguilar continúa al frente de la dinastía junto a sus hijos Ángela y Leonardo, la figura de Carmen Treviño permanece como un recordatorio de los inicios de la vida personal del cantante. Para Emiliano, su madre sigue siendo un pilar fundamental: la mujer que eligió dejar de lado un camino artístico para entregarse de lleno a la maternidad.

