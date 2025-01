Ella es la modelo Sofía Avendaño, la nueva habitante de ‘La casa de los famosos’

El próximo domingo 26 de enero, el Canal RCN estrena una nueva temporada de La casa de los famosos, que, en esta oportunidad, será presentada por Carla Giraldo y Marcelo Cezán, quien reemplazó a Cristina Hurtado. Como novedad, Ornella Sierra, quien participó en la edición del año pasado, es la nueva host digital, cargo que tenía Emmanuel Restrepo, quien interpretó a Carmelo Rendón en Rigo.

¿Quién es y cuántos años tiene Sofía Avendaño, nueva habitante de LCDLF?

En las últimas horas, fue confirmada la participación de Sofía Avendaño, quien llega a la casa a convivir con otras figuras del entretenimiento como Luis Fernando Salas, Juan Ricardo Lozano, Norma Nivia, el Flaco Solórzano, La Jessu, Melissa Gate, Emiro Navarro, Yaya Muñoz, Camilo Trujillo, Lady Tabares, Jery Sandoval, La Liendra, y José Rodríguez.

Sofía es una famosa mujer trans de 34 años, nacida en la Comuna 13 de Medellín. Se dio a conocer por su faceta como modelo, ya que ha participado en importantes concursos de belleza. Antes de su transición a mujer, estuvo en reinados como Mister Colombia y Mister Latinoamérica.

En el 2020 viajó a Estados Unidos para iniciar su cambio de género, y, después de varios procedimientos estéticos dejó en el pasado a Juan Esteban, como era su nombre anterior, para convertirse en Sofía, una reconocida modelo y bailarina.

Los internautas han reaccionado a su participación en el reality de convivencia de RCN: “Te mereces todo lo mejor”, “es hermosa”, “me encanta Sofi en la casa”, “me encantas, eres mi favorita”, “haz valer lo que eres”, “está muy linda”, “su energía y su corazón que la caracteriza”.

Historia de Sofía Avendaño

En una entrevista con el programa Los informantes, la modelo contó su historia de vida. Aseguró que, desde niña, sintió que era una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre: “Si me preguntan si quisiera haber nacido mujer, pues obvio, por algo me operé… Yo era un personaje que estaba representando un género, en lo que era genéticamente y sentía que estaba jugando a ser Juan Esteban. Y llegó un momento en que se cansó y no quiso ser Juan Esteban, quiso ser Sofía. No me arrepiento de los títulos masculinos que gané, porque son logros de Sofía también, si ese chico se ganó un reinado es porque tenía la mano de una mujer adentro que estaba puliendo”, afirmó.