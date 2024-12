Marcelo Cezán y su esposa tuvieron crisis antes de casarse: “terminamos 8 meses”

Desde que se confirmó que Marcelo Cezán será el presentador de la segunda temporada de La casa de los famosos, los internautas se han interesado por conocer detalles sobre su vida profesional y personal.

Así inició la historia de amor de Marcelo Cezán y Michelle Gutty

Uno de los temas que más ha generado interés en los seguidores del presentador, quien recientemente renunció a la emisora Bésame, está relacionado con Michelle Gutty, su esposa.

La historia de amor entre el presentador y la cantante comenzó de forma inesperada y rápidamente se transformó en una de las más queridas por el público. Sin embargo, como en toda relación, han enfrentado momentos difíciles.

Marcelo Cezán y su esposa Michelle llevan trece años juntos. Fotografía por: Instagram

Recientemente, Gutty concedió una entrevista para el programa Entre valientes, donde reveló algunos detalles de su vida y su relación con el también actor y cantante. Durante el diálogo con Adriana Bustos, contó fue el inicio de su romance y el momento cuando decidieron tomar caminos diferentes.

“El inicio fue muy abrupto, a los dos meses ya queríamos vivir juntos. Estábamos tomando las cosas muy rápido. Más o menos a los 3 años de relación yo le dije: ‘tú tienes esta edad, yo esta. Yo me quiero casar, no sé si eres tú el hombre de mi vida, pero yo quiero tener por lo menos un hijo’. Él me dijo: ‘yo a los 40 años tomé la decisión de no casarme ni tener hijos y apareciste tú, entonces si eso llega a pasar en mi vida, sé que va a ser contigo, pero el tema es que no sé si quiero eso para mi vida’. Nosotros terminamos, él me pidió un tiempo, pero yo no creo en los tiempos. O sea, terminamos 8 meses”, reveló la artista.

Aseguró también que ella le insistió varias veces en volver, pero el presentador se negaba. Al ver que su relación con Cezán ya no tenía posibilidades, después de seis meses conoció a un empresario, que no tenía nada que ver con el mundo artístico, y comenzaron a salir. “No llevábamos saliendo ni un mes, cuando de repente Marcelo me escribe y me dice: ‘yo creo que es momento de que volvamos’”.

Michelle le contó que ya estaba saliendo con otra persona, quien, probablemente, podría ser el amor de su vida. Pasaron los días, y Marcelo continuó insistiendo:

“Él empezó un poquito intenso a hablar con mi papá, con mi hermana, con todos, pero yo no me sentía preparada para volver con él... Comenzó con regalos como un amigo secreto, yo no me imaginaba que era él, porque en los tres años de noviazgo no fue tan así”, contó Michelle.

Finalmente, el amor prevaleció y, dos meses después, la pareja decidió darle una nueva oportunidad a su relación. Desde entonces, Marcelo y Michelle se han convertido en uno de los matrimonios más sólidos y admirados del medio artístico. Fruto de su amor tienen a Fabricio, su único hijo.