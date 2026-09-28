Ella es la nueva presentadora de la primera edición de ‘Noticias Caracol’

Después de la despedida de Daniela Pachón, quien dejó Noticias Caracol el pasado viernes tras casi 11 años en el canal, en la mañana de este lunes 28 de septiembre, el informativo hizo un anuncio especial. Alejandra Murgas se unió oficialmente a Nicolás Rojas para presentar las noticias de la primera edición.

Alejandra Murgas reemplazó a Daniela Pachón en ‘Noticias Caracol’

En la primera emisión de hoy, Nicolás Rojas hizo el anuncio oficial de su nueva compañera de set: “Buenos días a los que se conectan a esta primera edición de Noticias Caracol, primero la gente, hoy es 28 de septiembre del 2026 con nuevos comienzos, nuevas figuras y nuevos acompañantes que vamos a tener en las mañanas de Noticias Caracol. Alejandra, feliz de tenerla a usted en este espacio y en esta emisión”.

Por su parte, la periodista, evidentemente emocionada, dijo: “Qué gusto, Nicolás, hacer parte de este equipo madrugador de Noticias Caracol, y por supuesto acompañar a todos los televidentes que a esta hora se conectan con nosotros”.

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Enseguida, Nicolás agregó: “A mí me han hecho mucho esta pregunta desde que se enteraron que usted venía a este turno: ‘¿le cuesta madrugar’?”, a lo que Murgas respondió: “No, para nada. Muchos me molestan acá con el tema del amanecer caribe, y en aras del trabajo, menos me cuesta”.

Los televidentes y usuarios en redes sociales han dejado sus impresiones sobre la llegada de Alejandra a este espacio del informativo: “merecido ese cambio, y los retos y desafíos que eso conlleva, y con seguridad lo vas a hacer !MUY BIEN!”, “te admiro mucho, eres inmensa”, “el lugar de donde nunca debió salir. Felicitaciones por volver a la primera emisión de noticias”, “te felicito por ese nuevo logro profesional”, “te auguro todo el éxito en esta gran etapa”.

"Nuevos comienzos": así fue la bienvenida de Nicolás Rojas a Alejandra Murgas, nueva presentadora de las mañanas de Noticias Caracol



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¿Quién es Alejandra Murgas?

Aunque para algunos televidentes su aparición en la primera emisión puede ser algo nuevo, Alejandra Murgas ha estado en el equipo de Noticias Caracol durante varios años. La barranquillera se unió al informativo en 2018 cubriendo las noticias de la región Caribe.

Murgas se graduó en Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Autónoma del Caribe. Antes de dar el salto a la televisión nacional, trabajó en el periódico El Heraldo, se dedicó a la comunicación institucional en el Cesar y participó en proyectos audiovisuales como el documental Mar de colores. También formó parte de Expedición Cóndor de los Andes, transmitido por Señal Colombia.

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Con el tiempo, la comunicadora fue ganando protagonismo frente a las cámaras. Al mudarse a Bogotá, comenzó a aparecer en diferentes emisiones de Noticias Caracol, incluyendo las de los fines de semana y festivos, así como en la emisión del mediodía. En 2021, fue reconocida con el Premio Nacional Consuelo Araújo Noguera, un galardón otorgado por el Círculo de Periodistas de Valledupar.