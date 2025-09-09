Ella es Marcela Marenco, la esposa de Boyacoman: ¿Cuánto llevan juntos?

Fredy Eduardo Quintero, mejor conocido como Boyacoman, es un humorista colombiano que se dio a conocer en el mundo del entretenimiento gracias a su participación en Sábados Felices. Desde hace un tiempo, presenta una sección todos los lunes en Día a Día, el programa matutino de Caracol Televisión.

Matrimonio de Boyacoman ‘en vivo’ en emisión de ‘Día a Día’

En la emisión del pasado lunes 8 de septiembre, el humorista fue sorprendido por sus compañeros Carlos Calero, Carolina Soto, Catalina Gómez y Juan Diego Vanegas, quienes le tenían preparada una boda simbólica con su pareja Marcela Marenco, a la que asistieron algunos humoristas de Sábados Felices, entre ellos, Nelson Polanía y César Corredor.

“Felicidades y que Dios dirija su hogar siempre”, ”qué originalidad, hermosa tu esposa”, “Boyacoman bendiciones para ti y tu esposa”, “todo divino”, comentaron algunos usuarios en redes sociales.

¿Quién es la esposa de Boyacoman, humorista de ‘Sábados Felices’?

Boyacomán y Marcela se habían casado el 11 de noviembre del 2023 por lo civil y el año pasado le dieron la bienvenida a su hija. “Unimos nuestros caminos, nuestras vidas y nuestra felicidad, gracias Dios por nuestro hogar, gracias por los que se alegran, gracias por ser parte de este sueño que apenas comienza… Haz de nuestro hogar un sitio de felicidad que lo bueno llegue que lo malo se aleje… nuestro matrimonio feliz, Marcela Marenco, fuimos muy felices gracias por todo”, escribió el humorista en ese momento. Sin embargo, la pareja tiene programada su boda por la iglesia que será el próximo mes de octubre.

Además de modelo, Marcela es actriz, presentadora, empresaria y creadora de contenido digital. En su perfil de Instagram tiene 211 mil seguidores y, además, es recordada por haber participado en Miss Universe Colombia en el 2022.

Cuando hizo parte del certamen de belleza, Marenco, de 27 años, se describió como “una mujer fuerte, valiente y perseverante. Una mujer con muchos sueños y metas cumplidas y también por alcanzar, me encanta siempre dar lo mejor de mí, dejando una bonita huella en cada corazón. Me gusta mucho el deporte, soy una mujer emprendedora, tuve un hermoso proyecto de tapabocas personalizados en la pandemia. Soy fiel creyendo en Dios, siempre doy lo mejor de mí, me gusta mucho sembrar un granito de arena en cada vida”.

En junio del 2023 el humorista de 44 años confirmó su relación con Marcela. Dos meses antes ya habían comenzado los rumores en redes sociales sobre su romance. Cuando hicieron público que eran novios, la pareja confirmó que llevaban juntos tres meses; es decir, actualmente llevan dos años y medio.

Aunque al comienzo recibieron todo tipo de comentarios, la modelo hizo caso omiso y demostró estar muy enamorada: “hemos sabido manejar muy bien nuestra relación y las redes sociales. No nos dejamos afectar por nada, hay que sonreír, estar juntos y apoyarnos todos los días”.