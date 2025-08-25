Ella es Marlyn Dinas, la exnovia de Pirry que participará en Miss Universe Colombia

En el panorama del entretenimiento y los certámenes de belleza en Colombia, pocos nombres generan tanto interés en este momento como el de Marlyn Dinas Carabalí. Nacida en Guachené, Cauca, la actriz y modelo se ha convertido en una de las participantes más comentadas de Miss Universe Colombia 2025, reality show que transmite el Canal RCN y que busca a la próxima representante del país en el concurso internacional.

Su nombre empezó a resonar hace más de una década, cuando en 2011 fue coronada Señorita Afrodescendiente, un título que le abrió las puertas del modelaje y le permitió visibilizar la belleza y el talento de las comunidades negras en escenarios nacionales e internacionales. Ese triunfo marcó el inicio de una carrera que la llevó, poco después, a probarse frente a las cámaras.

De los reinados a la televisión

Con el tiempo, Dinas consolidó una trayectoria en la actuación, participando en producciones de la televisión colombiana como “Enfermeras” (RCN) y “Los Medallistas” (Caracol). Su presencia en pantalla llamó la atención no solo por su talento, sino también por la fuerza con la que representaba a las mujeres afrodescendientes en un medio donde la diversidad todavía busca mayor espacio.

En entrevistas, ha recordado cómo su camino no estuvo libre de obstáculos: “Soy mujer, soy afro, nací en un pueblo y no tuve muchos recursos económicos. Cuando le decía a la gente que quería ser actriz me decían que estaba loca y que una negra como yo no lo iba a lograr”.

Esa sinceridad y resiliencia la han convertido en una figura inspiradora, especialmente para las jóvenes que ven en ella un ejemplo de perseverancia frente a la discriminación y las limitaciones sociales.

Una figura mediática

Más allá de su carrera artística, Marlyn Dinas también fue tema de conversación en la prensa del corazón hacia 2015, cuando sostuvo una relación con el periodista y presentador Pirry. Aunque el romance no prosperó, esa etapa la expuso aún más al ojo público, un terreno que ella ha sabido navegar con inteligencia y mesura.

Hoy, sin embargo, su nombre vuelve a ocupar titulares por méritos propios: es la Señorita Cauca Oficial en el concurso de Miss Universe Colombia. Su presencia en el reality, conducido por Claudia Bahamón y con jurados de la talla de Andrea Tovar, Valerie Domínguez y el diseñador Hernán Zajar, es vista como una de las cartas fuertes del certamen.

Rumbo a un nuevo escenario

En esta nueva faceta, Dinas combina la experiencia del modelaje con la disciplina del teatro y la televisión. Su participación no solo busca la corona, sino también abrir un espacio de representación para las mujeres afrocolombianas en certámenes donde la diversidad comienza a ganar terreno.

El certamen, además de ser un show televisivo de alto rating, es una vitrina que podría proyectar aún más su carrera. Para muchos de sus seguidores, ver a Marlyn Dinas con la banda de Miss Universe Colombia sería la coronación de años de esfuerzo y persistencia.

Mientras tanto, su presencia en la competencia ya ha generado expectativa. En redes sociales, numerosos usuarios la destacan como una de las candidatas más completas, tanto por su belleza como por su carácter y el mensaje que representa.

Una historia de superación

Desde sus orígenes en Guachené hasta su actual rol en uno de los realities más comentados del país, Marlyn Dinas ha recorrido un camino que combina talento, determinación y resiliencia. Su perfil no solo responde a la búsqueda de una reina de belleza, sino al de una mujer que ha hecho de su vida un relato de superación personal y un espejo en el que muchas otras pueden verse reflejadas.

El desenlace del Miss Universe Colombia 2025 aún está por escribirse, pero lo cierto es que la historia de Dinas ya ocupa un lugar destacado en el entretenimiento nacional. Si logra la corona o no, el impacto de su participación ya la confirma como una de las figuras emergentes más relevantes de la televisión y los certámenes de belleza en el país.