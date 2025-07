Ella es Megan Kerrigan, esposa del CEO de Astronomer captado con su amante

El escándalo de Andy Byron, CEO de la empresa tecnológica Astronomer, sigue siendo uno de los temas más comentados del mundo artístico durante las últimas horas. En redes sociales se formó un debate sobre la privacidad y la exposición de las personas durante los conciertos, pues muchos no están de acuerdo con que las “Kisscame”, capten a las parejas y las muestren públicamente a través de una pantalla pública, tal como ocurrió en el concierto de Coldplay.

Entre los comentarios de redes sociales se leen opiniones como: “Realmente espero que si ella ve todo esto y es nuevo para ella, esté rodeada de personas que realmente la amen y la apoyen para ayudarla a superar esto”, “esto es tan incorrecto y tan hiriente”, “sea lo que sea, violaron su privacidad”.

¿Quién es la esposa de Andy Byron, empresario captado con su amante en concierto de Coldplay?

Tras la viralización del video por todas las plataformas digitales, el nombre de la esposa de Andy Byron también se convirtió en tendencia. Inmediatamente, los internautas se interesaron por conocer la identidad de la mujer a la que estaba engañando.

Se trata de Megan Kerrigan, quien, según los medios de comunicación estadounidenses como The Us Sun, sería la directora asociada de la Escuela Primaria y del Programa de Admisiones Hope Graham de la Escuela Bancroft, una institución educativa ubicada en Woecester, Massachusetts, especializada en educación para estudiantes con dislexia. Su aparición en medios era mínima, pues su cargo ha sido netamente administrativo, lejos de los reflectores. No obstante, desde que estalló el escándalo, Megan se convirtió en una de las mujeres más mediáticas actualmente en Estados Unidos.

Su carrera profesional ha estado ligada a empresas como Lacework, Cybereason, Fuze y BMC Software. Aunque Megan no tiene una trayectoria directa en el sector tecnológico como Andy Byron, ni ha ocupado puestos ejecutivos en startups o empresas de software, dirige un programa educativo especializado y forma parte del equipo administrativo de una institución escolar comprometida con la innovación pedagógica y el desarrollo de competencias digitales. Su perspectiva, centrada en lo académico y lo humanista, contrasta con el mundo del capital de riesgo, la infraestructura de datos y las plataformas en la nube en el que trabaja su esposo.

Hasta el momento, ella no ha realizado ningún tipo de declaración pública, su única reacción ha sido eliminar de su nombre de usuario en Facebook el apellido de su esposo.

Se conoce que Andy Byron y su esposa viven en Nueva York y tienen dos hijos varones. De hecho, a través de esa red social, Kerrigan publicada algunas fotografías de momentos especiales que compartían como familia.

El empresario, quien fue descubierto con su amante en el concierto de Coldplay, en Massachusetts, tiene dos hijos con su esposa. Fotografía por: Redes sociales

Megan tiene 50 años y su entorno familiar ha sido siempre muy privado y antes de este escándalo, era una persona desconocida para el mundo del espectáculo, por lo que, al parecer, tuvo que eliminar su perfil de Instagram para proteger su intimidad, dejando claro que no quiere formar parte de la polémica.

Las pocas imágenes que se conocen de ella, fueron publicadas en su cuenta e Facebook; sin embargo, al eliminar la cuenta, ya no existen. Por ahora, persisten las dudas sobre si su matrimonio con Andy Byron continuará o, a raíz de esas imágenes, llegará a su fin.