La cantante iraní Parastoo Ahmadi recibió 74 latigazos el lunes 23 de noviembre de 2026, luego de que las autoridades ejecutaran una condena relacionada con una presentación musical que realizó sin llevar el velo islámico obligatorio. La artista también quedó inhabilitada para desarrollar actividades artísticas y musicales durante dos años, periodo en el que tampoco podrá salir de Irán.

El caso generó reacciones internacionales por las restricciones que enfrentan las mujeres en ese país y las sanciones impuestas a quienes desafían las normas establecidas por las autoridades. La decisión judicial también afectó a integrantes del equipo que participó en la producción del concierto, publicado en su canal YouTube en diciembre de 2024.

¿Quién es Parastoo Ahmadi y qué hizo para recibir la condena?

Parastoo Ahmadi es una cantante iraní de 29 años, nacida en abril de 1997 en Nowshahr, una ciudad de la provincia de Mazandarán, al norte de Irán. Además de su actividad musical, estudió dirección cinematográfica en la Universidad Soore y ganó reconocimiento por sus interpretaciones de canciones tradicionales y piezas relacionadas con la identidad cultural de su país.

Su nombre adquirió mayor notoriedad durante las protestas de 2022, conocidas como "Mujer, vida, libertad", que surgieron después de la muerte de Mahsa Amini, una joven que falleció bajo custodia policial tras ser detenida por presuntamente incumplir las normas sobre el uso del velo. En ese contexto, Ahmadi interpretó "Az Khoon-e Javanan-e Vatan", una canción patriótica del compositor Aref Qazvini.

Sin embargo, fue una presentación posterior la que desencadenó el proceso judicial en su contra. El 11 de diciembre de 2024, la artista publicó en su canal de YouTube un concierto grabado en el histórico caravasar de Deir Gachin, ubicado en la provincia de Qom.

La presentación, conocida como "Caravanserai Concert" o "Imaginary Concert" (concierto imaginario), no contó con público. Parastoo Ahmadi apareció con un vestido negro sin mangas, el cabello descubierto y acompañada por músicos hombres. Durante el espectáculo interpretó varias canciones en un escenario que también representó un desafío a las restricciones que enfrentan las mujeres para cantar públicamente en Irán.

Antes de comenzar, la cantante expresó que quería cantar para las personas que amaba y que no podía renunciar a ese derecho. La grabación superó los tres millones de visualizaciones en YouTube.

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La publicación provocó la reacción de las autoridades. En diciembre de 2024, Ahmadi fue detenida junto con dos músicos de su equipo, aunque posteriormente recuperó la libertad bajo fianza. La investigación judicial continuó y terminó con sanciones para las personas involucradas en la producción.

La condena contra la cantante iraní

En junio de 2026, un tribunal penal de la provincia de Qom condenó a Parastoo Ahmadi y a ocho integrantes de su equipo a 74 latigazos cada uno. Además, les impuso dos años de prohibición para realizar actividades artísticas y musicales y el mismo periodo de restricción para salir del país.

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Las autoridades fundamentaron el proceso en cargos relacionados con la ofensa a la moral pública mediante la producción y publicación de contenido considerado obsceno e inmoral en plataformas digitales. La defensa presentó recursos contra la decisión, pero en septiembre un tribunal de apelaciones confirmó las condenas.

Finalmente, el lunes 23 de noviembre se ejecutó el castigo contra Ahmadi y cuatro integrantes de su equipo: Soheil Faghih-Nasiri, Amin Taheri, Amirali Pirnia y Mohsen Lashkari. El abogado Mostafa Nili confirmó la información al medio iraní Emtedad, que posteriormente fue recogida por agencias internacionales como Reuters.

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La ejecución de los latigazos provocó cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos, que consideran este tipo de castigos una forma de tortura y un trato cruel, inhumano y degradante. El caso de Parastoo Ahmadi se convirtió así en un nuevo episodio de la discusión internacional sobre la libertad artística y los derechos de las mujeres en Irán.

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