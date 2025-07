Ella es Sandra Vergara, hermana de Sofía Vergara que llega a una producción de Netflix

Sofía Vergara, reconocida internacionalmente por su papel en la exitosa serie Modern Family y más recientemente por protagonizar y producir la serie Griselda de Netflix, no es la única de su familia vinculada al mundo del entretenimiento. Lo que muchos desconocen es que la actriz barranquillera tiene una hermana menor, también dedicada a la actuación y la televisión.

Se trata de Sandra Vergara, quien ahora acapara titulares tras confirmarse que hará parte de una nueva producción de Netflix. Aunque hasta ahora su nombre había pasado desapercibido para gran parte del público, cuenta con una trayectoria propia que incluye apariciones en series estadounidenses y labores como presentadora.

Quién es Sandra, hermana de Sofía Vergara

Aunque para muchos su nombre puede resultar desconocido, Sandra Vergara lleva años construyendo su propia trayectoria en el mundo del entretenimiento. Prima biológica de Sofía y Verónica Vergara, fue adoptada por la familia desde muy pequeña y creció junto a ellas como una hermana, mientras desarrollaba su carrera como actriz, presentadora y profesional del sector inmobiliario, moviéndose entre distintos escenarios dentro y fuera de la televisión.

En la pantalla, Sandra Vergara ha aparecido en series tan populares como CSI, The Bold and the Beautiful y Nip/Tuck, además de desempeñarse como periodista de entretenimiento en canales especializados como E!, donde entrevistaba celebridades y cubría eventos del espectáculo.

A diferencia del perfil mediático de su hermana, Sandra suele mostrarse más reservada, aunque las fotos familiares que circulan en redes sociales revelan la cercanía entre las hermanas, especialmente durante vacaciones y celebraciones que dejan ver algo de la gran familia Vergara, conocida por compartir reuniones y viajes que reflejan su unión.

El nuevo programa en el que estará Sandra Vergara

Ahora, la hermana adoptiva de Sofía Vergara suma un nuevo reto a su carrera al incorporarse a la novena temporada de Selling Sunset, uno de los realities más exitosos de Netflix. La producción seguirá explorando la vida profesional y personal de los agentes del Grupo Oppenheim, firma especializada en la venta de propiedades de lujo en Los Ángeles, y contará también con la participación de figuras como Kaylee Riccardi, Fiona Belle y Ashtyn Zerboni.

En declaraciones a TUDUM (sitio complementario oficial de Netflix que ayuda a los fans a saber más sobre las series y películas del catálogo de la plataforma), Sandra Vergara explicó que se sintió atraída por el ambiente del Grupo O, al que describió como dinámico, lleno de energía y de personas destacadas en su campo. Además, adelantó que esta nueva entrega sorprenderá a los seguidores con momentos inesperados y giros que prometen mantener el interés de los fanáticos del programa.

“El Grupo O parecía la opción perfecta: dinámico, lleno de energía y lleno de gente en la cima de su carrera (...) La novena temporada sin duda trae algunos giros inesperados. Hay momentos impresionantes que no te esperas (...) ¡Me siento inmensamente agradecida y honrada de formar parte de esta increíble y maravillosa experiencia! Próximamente habrá más. Estén atentos a la magia", expresó en charla con dicho medio.